On connaît la date de diffusion de la saison 3 de «Killing Eve»

La saison 3 de «Killing Eve» sera lancée le 26 avril prochain sur la chaîne américaine AMC, et très probablement dès le lendemain en France, en US+24, sur Canal+.

Pilotée par la talentueuse Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), ce nouveau chapitre devrait à nouveau compter huit épisodes, et permettra de découvrir la suite des aventures entre Villanelle et Eve après l’insoutenable cliffhanger qui clôturait la saison 2.

L’histoire suit l’étrange relation entre un agent des services secrets britanniques, Eve Polastri, et une redoutable tueuse à gages appelée Villanelle. Fascinée l’une par l’autre, elles sont engagées dans un jeu du chat et de la souris absolument captivant, et aux multiples rebondissements. Et dans cette saison 3, cette relation promet de prendre une tournure encore plus compliquée entre les deux héroïnes. Avec Sandra Oh et Jodie Cormer dans les rôles principaux.

A noter que l’intégralité des saisons 1 et 2 est accessible sur la plateforme myCANAL.