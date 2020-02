La série «Amazing Stories» se dévoile dans une bande annonce

Produite par Steven Spielberg, la série d’anthologie «Amazing Stories» se dévoile dans une première bande annonce. Elle sera disponible à partir du 6 mars prochain sur la plateforme AppleTV+.

Reboot dans la série éponyme diffusée entre 1985 et 1987 sur la chaîne américaine NBC, et qui marquait les débuts du célèbre réalisateur à la télévision, cette nouvelle version reprend les ingrédients de l’originale à travers cinq histoires mêlant fantastique, horreur, et science-fiction. C’est du moins ce que laisse entendre la première bande annonce dévoilée par Apple TV+.

Aucuns détails concernant le récit de chacun des épisodes n’ont été dévoilés pour le moment. Cinq autres histoires devraient voir le jour à une date encore inconnue pour le moment. Les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver des visages bien connus à l’écran, notamment Edwards Burns, Kerry Bishé, Victoria Pedretti, Josh Holloway, mais aussi le regretté Robert Foster, dont il s'agit d'un des derniers rôles.