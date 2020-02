«Dr Harrow» : Ioan Gruffudd médecin légiste pas comme les autres sur M6

M6 lancera «Dr Harrow», sa nouvelle série avec Ioan Gruffudd, le samedi 29 février à 21h05.

Connu pour avoir incarné Mr Fantastique dans «Les 4 Fantastiques», mais également pour avoir tourné dans plusieurs séries comme «Liar», «UnREAL», «Ringer» ou «Forever», Ioan Gruffudd incarne ici un médecin légiste connu pour son sarcasme et ses méthodes peu orthodoxes.

Son mépris pour l’autorité et son empathie pour les morts l’aident à résoudre les cas les plus improbables. Alors que les cas s'enchainent, il doit aussi s'atteler à cacher un lourd secret qui pourrait mettre sa vie et celle de sa famille en danger...

Son tourment et ses enquêtes ont apparemment séduit les téléspectateurs australiens puisqu'ABC Australie a passé commande d'une troisième saison attendue dès cette année.