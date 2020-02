Pékin Express fête ses 15 ans sur M6

Le jeu «Pékin Express» s’apprête à fêter ses 15 ans sur M6, le 25 février à partir de 21h05, avec une version All-Stars intitulée «Retour sur la route mythique». Avec 14 candidats emblématiques du programme sur la ligne de départ.

L’émission animée par Stéphane Rotenberg va, pour l’occasion, réemprunter le parcours de la première édition, avec un tracé reliant la Place Rouge de Moscou à Pékin. Parmi les 7 binômes à se lancer dans l’aventure, on retrouve Mathieu et Thomas, les frères bûcherons, le couple de parisiens, Maxime et Alizée, mais aussi Julie et Denis, devenus les parents d’une petite Dea, les sportifs Matthieu et Cécilia, désormais séparés, ou encore les sœurs originaires de Lille, Pauline et Aurélie.

La particularité de cette édition «All-Stars» est que toutes les étapes seront éliminatoires, et qu’il sera impossible pour les participants d’être repêchés grâce à l’enveloppe noire. Chaque numéro correspondra à une étape, avec une nuit chez l’habitant. Bien sûr, les candidats seront confrontés à de nombreux imprévus, une source de stress que certains parviendront à gérer mieux que d’autres.

#PekinExpress est de retour pour une édition spéciale anniversaire !



15 ans après le lancement de l’émission, 7 binômes emblématiques retournent sur la route mythique



RDV dès le mardi 25 février à 21:05 pic.twitter.com/iZinN8F5pM — M6 (@M6) February 4, 2020

Le tournage de cette saison 13 de «Pékin Express» n’a pas été sans difficultés, puisqu’il s’est déroulé en deux temps, avec une interruption de trois semaines en raison des festivités organisées pour le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. «Tout s'est bien déroulé en Russie ainsi qu'en Mongolie mais tout s'est compliqué en Chine. Alors que nous avions toutes les autorisations, il nous a été impossible de poursuivre la course.

En pleine festivités pour fêter le 70e anniversaire du régime, nos caméras n'étaient pas les bienvenues. Nous avons pris la décision de rentrer à paris. Nous avons pu reprendre la course mais avec l'interdiction de tourner sur la place Tian'anmen», expliquait récemment Stéphane Rotenberg à TV Mag.