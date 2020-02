«I am not okay with this» : le nouveau teen drama de Netflix qui va totalement nous rendre accro

Netflix dévoilera les épisodes de sa nouvelle série pour ados le 26 février prochain. Concoctée de main de maître par les producteurs de «Stranger Things», dont on retrouve l'esthétique rétro eighties, et le réalisateur Jonathan Entwistle («The End of the Fucking World»), «I am not okay with this» est un petit bijou très addictif.

Elle est inspirée du roman graphique éponyme de Charles Forsman, auteur aussi de «The End of the f***ing world» avec lequel elle partage beaucoup, en particulier un goût certain les ados en crise.

«I am not okay with this» suit les tribulations d'une jeune fille de 17 ans qui doit faire face à ses relations avec ses camarades de lycée. Elle doit composer aussi avec sa famille quelque peu étrange et appréhender la découverte de sa sexualité. Parallèlement, elle va découvrir les pouvoirs qui se cachaient au plus profond d'elle. Pour tenter de canaliser les émotions fortes qui la submergent, elle est encouragée à écrire ce qu'elle ressent dans un journal intime.

«Cher journal, va te faire foutre. Je ne devrais sûrement pas dire ça, mais je suis censée écrire dans ce journal pour 'm'aider à gérer ma colère'. Apparemment cela ne fonctionne pas vraiment»...

Sophia Lillis (« Ça ») incarne l’héroïne. Le casting est complété par Wyatt Oleff (« Ça », « Les Gardiens de la Galaxie »), Kathleen Rose Perkins («Episodes»), ou encore Sofia Bryant.

Bien ficelée, tour à tour drôle et émouvante exploration du mal-être adolescent, «I am not okay with this» est un mélange équilibré entre drame, comédie, et fantastique.

Les 7 épisodes de trente minutes qui la composent se dévorent aisément d'une seule traite et laissent à espérer ardemment qu'une suite arrivera très très rapidement.