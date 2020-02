«Les Bracelets Rouges» bientôt de retour, «Painkiller» sur Netflix, Mahershala Ali dans un film AppleTV… Les 3 infos TV

La saison 3 des «Bracelets Rouges» a une date, Netflix se penche sur la crise de opioïdes, et Mahershala Ali annoncé au casting d’une série pour AppleTV+… Les 3 infos TV.

«Les Bracelets Rouges» de retour en mars

La saison 3 de la série de TF1 «Les Bracelets Rouges» commencera le 9 mars à 21h05. Adaptée d'une histoire vraie, et réalisée par Jérémy Mainguy, Julien Abraham et Christophe Campos - sur un scénario de Nicolas Cuche - elle se déroule à l’hôpital où elle suit le quotidien d’adolescents malades. L'année dernière, la saison 2 avait réuni en moyenne et en audience consolidée 6 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie.

ERIC NEWMAN, LE SHOWRUNNER DE «NARCOS : MEXICO», DÉVELOPPE «PAINKILLER» POUR NETFLIX

La série se penchera sur la crise des opioïdes qui fait beaucoup de victimes aux Etats-Unis. Composée de huit épisodes, elle va raconter l’émergence de ces soit disant antidouleurs miracles et la grave crise sanitaire qu’ils ont provoquée. Peter Berg («Friday Night Lights») est chargé de la réalisation.

Micah Fitzerman-Blue et Noah Harpster, à qui l'on doit notamment le scénario du film nominé aux Oscars «A Beautiful Day in the Neighborhood» et des collaborations pour la série «Transparent», officieront en tant que showrunners et producteurs exécutifs.

Mahershala Ali star d’une série pour AppleTV+

Deux fois oscarisé dans un second rôle (dans «Moonlight» et «Green Book : Sur les routes du sud», Mahershala Ali est annoncé au casting de «Swan Song» pour Apple TV+. Il s'agit d'un film dramatique qui sera produit par Apple et Anonymous Content («Eternal Sunshine of the Spotless Mind», «Being John Malkovich»).

Variety rapporte que «Swan Song» se déroulera «dans un avenir proche et explorera jusqu’où une personne peut aller et combien elle peut sacrifier dans le but de rendre heureuses les personnes qu’elle aime». Benjamin Cleary, lauréat d’un Oscar pour le court-métrage «Slutterer» est chargé du scénario. La production devrait commencer au printemps. Le film devrait aussi sortir en salles, en plus de sa diffusion sur la plateforme Apple TV+.