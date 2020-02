Profilage saison 10 : les premiers pas de Shy'm dans la série à découvrir en mars

La chanteuse Shy’m succède à Juliette Roudet dans la saison 10 de «Profilage», qui revient à partir du jeudi 12 mars à 21h05.

Tamara Marthe alias Shy’m fait ses débuts de comédienne dans la série policière de TF1. Composée de 8 épisodes de 52 minutes, la saison 10 voit le Commandant Rocher (Philippe Bas) croiser la route d’une suspecte à la personnalité explosive, Élisa Bergman (Shy’m).

«L’équipe doit composer avec cet électron libre qui ne tarde pas à s’immiscer dans l’enquête, et qui fait preuve de déductions psychologiques brillantes, même si elle insiste sur le fait qu’elle n’est pas psy, annonce la chaîne. Rocher commence à réaliser qu’Élisa a de nombreux secrets, et qu’elle n’est peut-être pas celle qu’on croit… Il l’ignore encore mais cette rencontre va pour toujours changer sa vie et celle de l’équipe de la DPJ».

Baptême du feu

«J’ai joué dans quelques courts métrages et coréalisé certains de mes clips. Je souhaite me lancer dans la comédie depuis plusieurs années. J’attendais juste de trouver le rôle qui me correspondait ! confie Shy'm. Quand j’ai su que j’étais prise pour interpréter le rôle d’Elisa Bergman dans Profilage, j’ai suivi trois semaines de coaching. Puis, le tournage a commencé et je me suis rendu compte assez vite que la comédie me plaisait malgré les doutes et les angoisses. On peut croire qu’il y a des similitudes avec mon métier mais en réalité, c’est très différent. Même si j’ai l’habitude des caméras, il faut les appréhender autrement sur un tournage. Je me suis tournée vers Profilage pour mon premier rôle car cette série m’attirait : les intrigues sont très bien ficelées. Mais ce qui m’a le plus convaincue, c’est avant tout la complexité de mon personnage…».

Pour Philippe Bas, la collaboration avec sa nouvelle partenaire est une réussite : «Si je lui ai donné des conseils quand elle me les a demandés, je pense personnellement qu’elle n’en avait pas vraiment besoin. J’ai adoré partager quelques petites astuces avec elle. J’ai pris beaucoup de plaisir à assister à ses débuts. Il est difficile de ne pas s’entendre avec Tamara ! Je souhaite à tous les comédiens et les réalisateurs de collaborer avec elle».