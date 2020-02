Queen Sono : l’agente secrète sud-africaine délicieusement badass

Créée par le comédien et réalisateur Kagiso Lediga («Catching feelings»), «Queen Sono» est la première série originale africaine commandée par Netflix qui la mettra en ligne ce vendredi 28 février.

La série a été tournée en Afrique du Sud, mais aussi au Nigeria, au Kenya ou encore à Zanzibar et marque la volonté de Netflix d'investir dans des programmes africains.

Elle suit l'histoire d'une agente secrète sud-africaine qui lutte pour la protection du peuple africain tout en s'occupant des crises de sa propre vie. Alors qu’elle cherche la vérité sur la mort de sa mère, elle se retrouve aux prises avec un dangereux réseau impliquant les hautes sphères.

On retrouve au casting l'ancienne actrice de «Quantico», Pearl Thusi dans le rôle de cette femme rebelle que le sang-froid à toute épreuve et la maîtrise des techniques de combat rendent particulièrement efficace même dans les missions les plus périlleuses. Un personnages qui n'est pas sans rappeler Sydney Bristow (Jennifer Garner) l'héroïne de la série culte «Alias»...