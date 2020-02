«La vie est dans le pré» suit la conversion d’un agriculteur au bio

Le documentaire «La vie est dans le pré» suit la conversion de l’agriculteur Paul François, céréalier en Charente, au bio. Un défi de taille mener en parallèle de son combat en justice face à Monsanto.

Face à ses 240 hectares de terre, l’agriculteur contemple sa dernière récolte chimique avec émotion. «C’est difficile pour moi parce que je ne renie pas ce que j’ai pu faire avant. (…) Aujourd’hui j’abandonne ce système parce que, au-delà des agriculteurs, c’est un problème de santé publique.

Cette chimie se retrouve dans la chaîne alimentaire, et elle impacte tout ce qu’il y a autour de nous, la flore, la faune», explique-t-il dans les premières minutes du documentaire. Pour Paul François, le déclic s’est fait au prix fort. En 2004, il a été intoxiqué par du Lasso, un herbicide autrefois commercialisé par Monsanto. Il a frôlé la mort, et doit désormais vivre avec d’importantes séquelles.

Le réalisateur Éric Guéret a suivi pendant un an le passage de Paul François à l’agriculture biologique, avec les craintes du début, et la nécessité pour l’agriculteur de réapprendre l’agronomie, adapter sa manière de travailler, et définir sa propre méthode. Les téléspectateurs découvrent également les témoignages de ses proches, notamment de ses deux filles qui ont largement participé à le convaincre de se convertir au bio.

Parallèlement, Paul François arrive au terme d’un combat juridique de 12 ans face à Monsanto, avec l’issue du procès qui doit se jouer à la cour d’appel de Lyon. A noter la présence de Nicolas Hulot qui, à la fin du documentaire, rend visite à Paul François. L’occasion pour lui de parler de son expérience en tant que ministre, et de l’importance de lutter contre l’utilisation des pesticides.

La vie est dans le pré, documentaire, le 27 février à 23h sur France 3.