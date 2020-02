«Le pari(s) des Enfoirés» : à quelle heure et sur quelle chaîne

Intitulée «Le pari(s) des Enfoirés», l'édition 2020 de la grand-messe caritative au profit des Restos du Cœur sera retransmise le vendredi 6 mars à 21h05 sur TF1.

Cette année, les Enfoirés retrouvent Paris après quatre ans d’absence et investissent la scène de l’AccorHotels Arena. Fidèles à l’appel lancé par Coluche dès 1985, 46 artistes de la scène musicale française ont décidé de relever «Le Pari(s) des Enfoirés» avec, en point d’orgue, un hommage à la Ville Lumière.

Les Enfoirés ont choisi d’ouvrir leur show sur «Le temps des cathédrales», issu de la comédie musicale «Notre-Dame-de-Paris». Puis, les medleys et les tableaux se succèdent. Maëlle, Vitaa, Jenifer et Nolwenn Leroy reprennent ainsi «Mourir sur scène», installées sur des balançoires alors qu’une image de Dalida apparaît sur un écran géant.

Entre tubes d'hier et d'aujourd'hui, les Enfoirés font le grand écart comme avec «L’amitié» de Françoise Hardy et «Le coach» de Soprano (avec la participation exceptionnelle de Tony Parker). «Quand la musique est bonne», «Tout oublier»... les morceaux s'enchaînent tout au long de la soirée, entre rires et émotion.

«Cette édition laisse encore plus la place aux interprétations à trois ou à quatre artistes. Les tableaux sont plus épurés. Il y a moins de sketchs explique Nolwenn Leroy. C’est un retour aux sources, à l’essence même des Enfoirés.» De son côté Soprano rappelle le but premier du show : «On est là pour donner, pour ramener un maximum de monde et aider les Restos du Cœur. Donner est le mot-clé, c’est le plus important.»

Les artistes interprètent aussi évidemment le nouvel hymne des Enfoirés 2020, «A côté de toi». Ecrit par Boulevard des Airs et Tibz, il est d'ores et déjà déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal. Quant au double CD et le DVD 2020 «Le Pari(s) des Enfoirés», avec l’intégralité du concert et de nombreux bonus, ils seront mis en vente le lendemain de la diffusion au profit des Restos du Cœur.

Chaque vente permettra à l’association de distribuer 17 repas. L’an dernier, le concert et les ventes de CD et DVD des Enfoirés ont permis de distribuer 15 millions de repas. Pour faire un don, rendez-vous sur www.restosducoeur.org ou par courrier à l’adresse suivante : Les Restaurants du Cœur 75515 Paris Cedex 15.