«Parents mode d’emploi», Netflix arrête «Insatiable», «Demain nous appartient», les 3 infos TV à retenir

La série «Parents mode d’emploi» s’arrête sur France 3, Netflix ne donnera pas de saison 3 à «Insatiable», une ancienne des «Marseillais» rejoint le casting de «Demain nous appartient», voici les trois infos TV à retenir.

Selon le site du journal Le Parisien, France 3 aurait décidé de ne pas donner de suite à la série «Parents monde d’emploi» en raison d’audiences en-deçà des espérances. La fiction, lancée en 2013 sur France 2, avait changé de chaîne en septembre 2019 après un arrêt de plus d’un an. Mais la série n’a pas réussi à trouver son public, passant de 713.000 téléspectateurs à son lancement à 639.000 fidèles en moyenne en février. Un chiffre qui s’éloigne de l’objectif de France 3 qui espérait au moins le million de téléspectateur.

Le site Le Parisien précise que les derniers épisodes ont été tournés en novembre dernier, de quoi alimenter la diffusion d’inédits jusqu’en mars. Des rediffusions devraient combler la case jusqu’à l’été. France 3 hésiterait à remplacer la série par une nouvelle fiction, toujours sur le ton de l’humour, ou une nouvelle émission.

Après avoir créée la polémique avec sa saison 1 – accusée d’être «grossophobe» notamment – la série «Insatiable» est revenue sur Netflix en octobre dernier avec un deuxième chapitre qui, pour le coup, est passé complètement inaperçu. A tel point que Netflix a fait le choix d’arrêter les frais et d'y mettre fin. Une annonce confirmée par la comédienne Alyssa Milano sur son compte Twitter.

We will not be coming back, sadly.

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) February 4, 2020