Sandra Oh au casting de la série «The Chair»

Sandra Oh interpètera un des rôles principaux dans «The Chair», la première série des créateurs de «Game of Thrones», David Bienoff et D.B. Weiss, depuis la signature de leur accord avec Netflix.

Un contrat d’exclusivité d’un montant de 200 millions de dollars (plus de 184 millions d’euros), signé l’été dernier pour produire sur plusieurs années des séries et des films destinés à être diffusés sur la plate-forme de streaming. Leur premier projet s’intitule donc «The Chair», une dramédie en six épisodes de 30 minutes pilotée par Amanda Peet (qui est aussi l’épouse de David Benioff), et dont la production exécutive se partagera entre les deux anciens showrunners de «Game of Thrones», la productrice Bernie Caulfield (qui travaillait sur la célèbre série de la chaîne HBO), et Sandra Oh.

La comédienne, connue pour ses rôles dans «Grey’s Anatomy» et «Killing Eve», partagera l’affiche avec Jay Duplass («Transparent», «The Mindy Project») dans une histoire qui se déroulera dans une prestigieuse université américaine. Aucun détail concernant le synopsis, les personnages, ou encore la date de diffusion, n’a été révélé pour le moment.