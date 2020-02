Love Island, l'amour prêt à consommer sur Amazon Prime Video avec Nabilla

Il n’y a pas que les séries et les films dans la vie. Amazon Prime Video lancera le 2 mars l’émission «Love Island», un dating show à suivre en direct pendant un mois sur la plateforme de streaming. Et c’est Nabilla qui en assure l’animation.

Adaptation française d’un format lancé en 2015 au Royaume-Uni, cette téléréalité verra plusieurs célibataires s’installer dans une villa somptueuse en Afrique du Sud. Ces hommes et ces femmes, qui sont officiellement à la recherche de l’amour, sont appelés des «islanders».

Dès l’entame de l’émission, ils devront choisir un partenaire avec lequel ils pourront former un couple. D’autres candidats rejoindront l’aventure au fur et à mesure, histoire de pimenter les choses. Des histoires d’amour vont se créer, des unions vont se rompre, des décisions parfois difficiles seront à prendre, tout au long du mois que durera «Love Island».

Les téléspectateurs auront directement un rôle à jouer dans l’évolution du programme. Grâce à une application dédiée, il leur sera possible non seulement d’avoir accès au direct, mais aussi et surtout, d’interagir avec les «islanders» en leur prodiguant des conseils, en influençant leurs choix , et en désignant ceux qui devront quitter l’aventure. L’objectif pour le dernier couple en lice est de remporter les 100.000 euros. Un gros lot qu’un seul des deux sera en mesure de gagner. Et qui pourra décider de le partager, ou pas, avec son ou sa partenaire. Pour animer cette nouvelle émission de téléréalité, Amazon Prime Video s’est tournée vers Nabilla, la reine du format en France (et dont le salaire, estimé à près d’un million d’euros, a déjà été beaucoup discuté dans les médias).

La liste des 11 premiers candidats a déjà été dévoilée par la plateforme de streaming :

ALERTE MÉTÉO



De fortes hausses de la température sont annoncées en mars.



Du romantique passionné à la novice de l'amour, en passant par l'éternel insatisfait, découvrez les 11 premiers célibataires qui rejoignent la villa ! @Nabilla @PrimeVideoFR pic.twitter.com/3DvzaeNjZ7 — Love Island France (@LoveIslandFR) February 24, 2020

«Le format de l’émission représente un sacré défi pour tous ceux qui concourent à sa production, car les épisodes sont filmés, montés et diffusés quotidiennement afin que les membres prime puissent influer en direct sur le cours des événements, en votant sur l’appli Love Island pour les ‘islanders’ qu’ils souhaitent évincer ou sauver. À l’échelle planétaire, c’est indéniablement le carton du moment, ce qui ne fait qu’accroître notre enthousiasme à collaborer avec ITV Studios France pour proposer d’ici peu aux abonnés Prime français une adaptation de qualité de ce show à nul autre pareil», explique Franck Firmin-Guion, Président d’ITV Studios France, dans un communiqué.

Les 11 candidats connus de Love Island

Lea - 25 ans, Bordeaux, Commerciale

Léa est une fille extravertie qui aime faire la fête, danser et s’amuser. Bonne vivante, elle déborde d’énergie et aime capter l’attention. Elle vit au jour le jour sans se poser de questions.

Raynande - 26 ans, Clichy, Chanteuse

Raynande est une femme souriante, drôle et très maternelle. Depuis toute petite, elle partage son temps entre le sport et sa passion : la musique.

Louna - 23 ans, Ile Maurice, Astrologue

Louna est une personne solaire. Depuis 3 ans, elle parcourt le monde à la recherche de sensations fortes et de rencontres. Passionnée d’astrologie, elle en a fait son métier pour pouvoir continuer à voyager. Joueuse et séductrice, elle a confiance en elle et ne laisse pas les hommes indifférents.

Angèle - 25 ans, Paris, Conseillère en gestion de patrimoine

Angèle a un fort tempérament. Entière et spontanée, elle a parfois un mauvais caractère et ne se laisse pas faire. Très curieuse, elle adore l’histoire de l’art, les expositions.

Bilal - 26 ans, Marseille, Étudiant éducateur spécialisé

Bilal est un jeune homme souriant et charmeur qui croque la vie à pleine dent. Un jeune homme très sociable qui n’a aucun problème à aller vers les autres. Malin, filou, ses amis le surnomment Billy la malice.

Jeremy - 26 ans, Nice, Directeur d’une plage privée

Jérémy est un personnage atypique. Épicurien : il aime la fête, la mode, les voyages et les femmes. C’est un séducteur né qui ne sait pas où donner de la tête. Pour séduire une femme, il mise beaucoup sur son humour !

Jimmy - 22 ans, Bordeaux, Réalisateur de films de mariages

Jimmy est un jeune homme très actif qui a une nouvelle idée par minute ! Curieux, il aime la vidéo, le sport, la moto, la mode… Il est aussi un vrai gentleman, une qualité importante qui se perd aujourd’hui selon lui.

Logan - 24 ans, Biarritz, Coach en nutrition

Logan est un garçon enthousiaste qui a toujours le sourire. Positif et persévérant, il ne perd pas une minute et mords la vie a pleine dent.

Tristan - 27 ans, Toulon, Menuisier

Tristan est un hyperactif qui aime faire les choses de façon carrée. Grand séducteur, il fait très attention à son apparence : sourire blanc, mèche de cheveux impeccable, moustache taillée au poil et salle de sport 6 fois par semaine ! Du coup en Amour il est tout aussi exigeant envers celle qui fera battre son cœur.

Sarra - 23 ans, Tunis, Étudiante en architecture

Sarra est une jeune femme pétillante et extravertie qui peut donner l’impression d’être froide mais qui est en réalité joviale et séductrice. Si un garçon lui plait elle fera tout pour capter son attention. Mais elle n’en est pas moins exigeante tant sur le physique que sur la personnalité. Pour plaire elle compte rester elle-même et si ça ne plait pas : Next !

Pauline - 24 ans, Bordeaux, Étudiante en marketing

Sous ses airs qui peuvent paraître superficiels Pauline ne se prend pas au sérieux et a toujours le sourire. Rigolote, elle aime aussi beaucoup séduire et est une femme très attentionnée qui a beaucoup d’amour à donner.