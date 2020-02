«Gaslit» : Julia Roberts et Sean Penn au casting d’une série sur le Watergate

Sam Esmail, le créateur de «Mr Robot», développe actuellement «Gaslit», une série centrée sur le scandale du Watergate, avec au casting Julia Roberts, Sean Penn, Armie Hammer et Joel Edgerton.

Le showrunner sera Robbie Pickering, collaborateur d'Esmail sur Mr. Robot. La série sera basée sur le podcast Slow Burn. Elle s’intéressera à des facettes méconnues du scandale du Watergate qui avait abouti à la démission du président des Etats-Unis Richard Nixon en 1974.

Julia Roberts incarnera l’épouse du procureur général John Mitchel (Sean Penn) qui fût ami avec Richard Nixon. Martha Mitchell, première dénonciatrice du Watergate, fût discréditée et réduite au silence.

Armie Hammer incarnera quant à lui John Dean, le conseiller juridique de la Maison Blanche qui a mis en cause le président.

