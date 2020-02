Les crevettes pailletées : le bonheur est dans le grand bain

Dans «Les Crevettes Pailletées», Cédric Gallo se sert de sa propre expérience pour la mettre au profit d’une comédie désopilante sur la confrontation à la différence, la quête de rédemption, et la tolérance.

L’histoire suit Mathias Le Goff, le champion du monde de natation dont les récents propos homophobes tenus à la télévision ont provoqué une vague d’indignation en France. La Fédération française de la discipline décide de le punir en lui imposant une mission d’intérêt général : entraîner pendant trois mois l’équipe de water-polo baptisée «les crevettes pailletées» en vue de leur participation au «Gay Games» en Croatie. Le premier contact entre Mathias et la bande est particulièrement tendue. L’un ne supporte pas leur manière d’être. Les autres ne pensent qu’à s’amuser. Et trouver le bon équilibre ne sera certainement pas aisé.

Co-écrit et co-réalisé par Cédric Gallo et Maxime Gorave, «Les Crevettes Pailletées» est avant tout une comédie populaire. C’est-à-dire qu’elle ne cherche ni à donner une vision fidèle de son sujet, ni à donner une leçon de morale à quiconque. Le film se joue habilement des clichés, pour mieux s’en amuser et/ou en montrer l’aspect grotesque. Le scénario n’a rien de surprenant – avec un personnage principal intolérant qui finit par comprendre ses erreurs passées et entamer un changement – mais l’humour et la relation entre les personnages sont des éléments parfaitement maîtrisés qui en font une comédie attachante.

Nicolas Gob partage l’affiche avec Alban Lenoir, Michaël Abiteboul, David Baiot, Roland Menou

«Les Crevettes Pailletées», le 4 mars à 21h sur Canal+ (et sur myCANAL)