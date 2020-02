Les Globes sur C8, Michaël Youn sur M6, bande annonce de «Making the Cut», les 3 infos TV à retenir

La cérémonie des Globes revient sur C8, Michaël Youn à la tête du «Morning Night» sur M6, une bande annonce pour l’émission «Making the Cut» avec Heidi Klum, voici les 3 infos TV à retenir.

La cérémonie des Globes à suivre sur C8 le 14 mars

C’est le 14 mars prochain, à 21h15 sur C8, que les téléspectateurs pourront suivre la 15e édition de la cérémonie des Globes qui récompense l’excellent de l’Art, la culture, et le divertissement en France. Les prix sont décernés par les 80 membres de l’Académie composée de journalistes, de rédacteurs en chef, ou encore de critiques. Le comédien Jonathan Cohen est le parrain de cette nouvelle édition présidée par la comédienne Monica Bellucci.

A noter qu’un Globe d’honneur sera décerné à Matthieu Chedid pour l’ensemble de sa carrière en tant qu’auteur, compositeur et interprète. «Célébrer mon parcours, l’année des 1 an de mon fils et des 100 ans de ma grand-mère, c’est célébrer tout un héritage, une transmission de poésie et d’Amour. Merci pour ce Globe d’Honneur qui me va au cœur du coeur», a réagi le musicien.

Michaël Youn de retour sur M6 avec le «Morning Night»

Après 20 ans d’absence, Michaël Youn reviendra sur M6 le 19 mars prochain, à 21h05, avec le premier des deux numéros d’une émission baptisée «Le Morning Night». L’ex-animateur de 46 ans sera accompagné de ses anciens acolytes, Benjamin Morgaine et Vincent Desagna, ainsi que deux nouveaux visages, Charlotte Gabris et Tom Vila.

Au programme de ces deux émissions spéciales, Michaël Youn et sa bande seront entourés de six invités – avec dans la première Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot, Claudia Tagbo, Philippe Lacheau et Inès Reg, et dans la seconde Jamel, Isabel Nanty, Jarry, Jenifer, ainsi que le duo Bigflo et Oli​ – avec lesquels ils se lanceront dans des sketchs, des fausses pubs, des chansons, et autres défis en tout genre. A chaque fois, l’un d’eux sera désigné comme le grand gagnant, et bénéficiera de 10 minutes d’antenne sur M6 pour faire ce qu’il veut. Michaël Youn ne manquera pas de rendre hommage à son passage dans le Morning Live de la chaîne, avec une séquence mégaphone et un retour des «tubes du greniers».

Amazon Prime Video dévoile la bande annonce de «Making the Cut»

Amazon Prime Video vient de dévoiler la bande annonce de «Making the Cut», l’émission animée et produite par Heidi Klum et Tim Gunn qui sera lancée le 27 mars prochain. Elle verra 12 designers s’affronter dans l’espoir de remporter une récompense d’1 million de dollars d’investissement dans le développement de leur propre marque. Et sa commercialisation sur le site marchand d’Amazon. Autant dire que les candidats vont avoir la pression.

De prestigieux invités, qui comptent parmi les plus influents du monde de la mode, seront également présents à l’écran. Notamment Naomi Campbell, Nicole Richie, Joseph Altuzarra, Carine Roitfeld et Chiara Ferragni.