«Morning Night» : Michaël Youn de retour sur M6

Vingt ans après la fin du «Morning Live», Michaël Youn fait son retour sur M6 avec un nouveau divertissement cette fois en prime time intitulé «Morning Night». Deux numéros ont été enregistrés. Le premier sera diffusé ce jeudi 19 mars à 21h05 sur M6.

Le «Morning Night» c'est «de la rigolade avec des sketchs, des chansons, des sketchs en chansons, des défis, du mégaphone… avec les copains d’avant et de maintenant !» comme le décrit son animateur Michaël Youn qui avait ces dernières années délaissé le petit écran pour privilégier sa carrière de comédien notamment avec «La Beuze» et «Les Onze Commandements».

Accompagné des amis de toujours, alias Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, Michaël Youn étoffe la bande en recrutant Charlotte Gabris et Tom Villa.

Dans chaque émission, six invités (comédiens, chanteurs et humoristes) s’affronteront à travers des défis. Audrey Fleurot, Isabelle Nanty, Jenifer, Inès Reg, Claudia Tagbo, Philippe Lacheau, François-Xavier Demaison, Arnaud Ducret, Jamel, Bigflo et Oli ou encore Jarry se sont prêtés au jeu.

A la clé pour le gagnant : une totale carte blanche de 10 minutes sur l’antenne de M6, diffusée juste après le prime.

«Si ça marche (et que M6 paie), on voudrait en faire quatre ou cinq par an», a fait savoir à l'AFP Michaël Youn par ailleurs à l'affiche de «Lucky», d'Olivier Van Hoofstadt, ainsi que de sa troisième réalisation, «Divorce club», récemment récompensée au festival de l'Alpe-d'Huez.

Pour l'ambiance, on espère que l'émission sera aussi déjantée que sa grande soeur. Pour les nostalgiques, ou les moins de trente ans, voici un petit best of du Morning Live («l'émission qui réveille tes voisins») qui avait été diffusée du 3 juillet 2000 au 27 juin 2003 sur M6 :