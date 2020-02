Red Sparrow : Jennifer Lawrence en espionne russe

Adaptation du roman éponyme de l’ancien agent de la CIA Jason Matthews, «Red Sparrow» voit Jennifer Lawrence incarner une espionne russe experte en séduction et manipulation.

La comédienne incarne Dominika Egorova, une ballerine du Bolchoi dont la carrière est stoppée nette après une chute sur scène. La jeune femme se retrouve sans emploi et sans assurance maladie, menaçant la vie de sa mère malade qui en bénéficiait. Elle est approchée par son oncle, membre des services secrets russes, qui lui propose de l’embaucher comme espionne. Contre une grosse somme d’argent, elle est chargée de séduire un puissant homme d’affaires, Dimitri Ustinov. Alors que ce dernier est en train de la violer, un homme surgit et l’étrangle à mort.

Dominika est exfiltrée. Et se voit proposer un choix : soit elle meurt car elle a été témoin de ce meurtre compromettant. Soit elle devient un «moineau», une experte en manipulation et séduction pour les services secrets russes. La jeune femme choisie de rester en vie, et démarre sa formation. Avant de se voir confier sa première mission.

Quatrième collaboration entre le réalisateur Francis Lawrence et Jennifer Lawrence après les trois derniers volets de «Hunger Games», «Red Sparrow» se révèle être un film d’espionnage intense dans lequel la comédienne use de tout son talent pour donner vie à ce personnage de femme prise au piège d’un engrenage mortel. Elle partage l’affiche avec l’immense Jeremy Irons, l’acteur belge Matthias Schoenaerts, Joel Egerton, et Charlotte Rampling.

«Red Sparrow», le 5 mars à 22h50 sur Ciné+Premier (et sur myCANAL)