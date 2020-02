Une série pour Valérie Bonneton, une émission pour Daphné Bürki, une dernière saison pour «Atypical»... Les 3 infos TV

Valérie Bonneton star d'une série sur France 3, Daphné Bürki bientôt à la tête d'une nouvelle émission, la série de Netflix «Atypical» renouvelée pour une quatrième saison... Les 3 infos TV.

Valérie Bonneton star d'une série sur France 3

L'actrice de la comédie de France 2 «Fais pas ci, fais pas ça» Valérie Bonneton va revenir sur le petit écran dans une mini-série historique intitulée «Les aventures du jeune Voltaire», consacrée au parcours du philosophe des Lumières. Le tournage des quatre épisodes de ce programme réalisé par Alain Tasma et destiné à France 3 s'achèvera en avril. Valérie Bonneton incarnera la marquise De Bernières. Pour le reste du casting, Thomas Solivérès («Edmond») interprétera le jeune Voltaire, tandis que Bernard Le Coq prêtera ses traits au personnage plus âgé.

Le pitch de la série : «Roturier de naissance, le futur Voltaire va bousculer toutes les conventions sociales et religieuses de son temps. Embastillé deux fois, exilé en Angleterre, historiographe de Louis XV, détesté par la Cour de France, millionnaire à 40 ans grâce à des spéculations. Voltaire veut tout : la gloire, les femmes et l'argent !».

Daphné Bürki bientôt à la tête d'une nouvelle émission

Selon Télé-Loisirs, Daphné Bürki planche actuellement sur une nouvelle émission médias pour France 2. «Si elle voyait le jour, cette émission produite en interne serait a priori diffusée en deuxième partie de soirée, le jour du vendredi étant l'une des options», précise le magazine qui annonce aussi qui seront les chroniqueurs qui accompagneront l'animatrice : Leïla Kaddour, Maxime Switeck, Bertrand Chameroy et Mélanie Taravant. Le concept ? «Décrypter les images télé et web qui ont fait l'actualité des derniers jours. Une 'roulette' fait défiler ces images et les chroniqueurs peuvent choisir de les commenter, grâce à un buzzer qu'ils ont à disposition».

EXCLU Concept, chroniqueurs... Tous les détails sur la nouvelle émission que prépare @Daphne_Burki01 pour France 2 https://t.co/5XdNijOfKR pic.twitter.com/Opzzix3Rjs — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) February 24, 2020

la série «Atypical» renouvelée pour une quatrième et dernière saison

C’est désormais officiel, «Atypical» est renouvelée pour une quatrième saison qui sera aussi la dernière. Elle sera composée de 10 épisodes et elle devrait être diffusée courant de l’année 2021 sur Netflix. Pour mémoire, «Atypical» suit Sam, un jeune autiste de 18 ans qui découvre les aléas du passage à l'âge adulte au sein d'une famille famille dysfonctionnelle qui va questionner «la normalité».

«Même si je suis triste d'approcher de la fin de la série, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu raconter cette histoire, a confié dans un communiqué Robia Rashid, la créatrice. Mon espoir est que l'héritage d''Atypical' puisse permettre à des voix peu entendues de continuer à émerger et que nous puissions encore à l'avenir raconter des histoires amusantes et émouvantes basées sur des points de vue peu représentés jusqu'alors».