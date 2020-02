David Hasselhoff, Le Bureau des légendes : Tout savoir sur la saison 3 de Canneseries

La 3e saison du festival Canneseries, présidée par l’ancienne ministre Fleur Pellerin, s’annonce riche en découvertes. Un événement qui se déroulera du 27 mars au 1er avril prochain sur la Croisette.

Surfant sur le succès de l’édition précédente – qui a réuni plus de 25.000 festivaliers et 400 journalistes – Canneseries revient avec un programme alléchant qui dépasse largement le cadre de la compétition officielle où 10 séries internationales, dont une majorité de productions scandinaves et israéliennes.

La compétition officielle :

Dignity (Allemagne)



Partisan (Suède)



Kidnapping (Danemark / France)



The Grave (Israël)



257 reasons to live (Russie)



Man in room 301 (Finlande)



Top Dog (Suède)



Atlantic Crossing (Norvège)



Losing Alice (Israël)



Trying (Royaume-Uni)

Au total, ce sont 9 prix qui seront décernés à l’issue du festival, dont 3 nouvelles récompenses : le Prix du public de la meilleure nouvelle série française de l’année (en partenariat avec le journal Le Parisien) pour lequel il sera possible de voter sur le site myCANAL à partir du 2 mars, le Prix des lycéens décernés par un jury de 8 adolescents sélectionnés par l’Académie de Nice, et le Prix du Public série courte (en partenariat avec Télé Cable Sat).

Le jury chargé de départager les séries en compétition sera présidé par Gale Ann Hurd, la productrice de «The Walking Dead» et «Terminator». Elle sera entourée par Ncuti Gatwa révélé dans «Sex Education», Tawfik Abu Wael le créateur de la série israélienne «Our Boys», le batteur et fondateur de Police Stewart Copeland, l’héroïne de «Connasse» et «Dix pour Cent» Camille Cottin, ainsi que l’actrice néerlandaise Katja Herbers aperçue dans la saison 2 de «Westworld» et bientôt à l’affiche de «Evil» sur TF1.

D’autres récompenses seront distribuées pendant le festival. Judith Light, connue pour son rôle «Madame est servie» et «Transparent», se verra décerner le le Variety Icon Award pour l’ensemble de sa carrière. La comédienne américaine Sydney Sweeney, remarquée dans «Euphoria» et «The Handmaid’s Tale», recevra le nouveau prix Madame Figaro Rising Star Award. Les festivaliers auront également l’opportunité de croiser le chemin de David hasselhof, acteur iconique des années 1980-1990 dans les séries «K-2000» (dont des épisodes seront diffusés pendant le festival) et «Alerte à Malibu», qui sera présent en tant qu’invité d’honneur.

Canneseries va également créer l’événement avec son programme hors-compétition, avec dès l’ouverture du festival, la diffusion du premier épisode de «The Mandalorian», la série événement de la plateforme Disney+ dont le lancement en France aura eu lieu trois jours auparavant. Les festivaliers vont pouvoir découvrir en exclusivité «Upload», nouvelle série d’Amazon Prime Video, le nouveau spin-off «The Walking Dead : World Beyond», la série «Validé» de Franck Gastambide (qui sera également le présentateur de la cérémonie de clôture diffusée sur Canal+), et – cerise sur le gâteau – le premier épisode de la saison 5 du «Bureau des légendes» lors du dernier jour du festival.

Séries Hors Compétition



Canneseries, c’est aussi une ambiance, des rencontres, des débats, etc. pendant toute la durée du festival. A noter que cette année, les festivaliers pourront réserver les places pour les projections en ligne, à commencer pour les cannois le 3 et 4 mars, et le 5 mars pour les autres. Pour toutes les informations complémentaires concernant le festival, il est conseillé de se rendre sur le site canneseries.com.