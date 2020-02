Alex Hugo : la saison 6 démarre le 9 mars sur France 2

Samuel Le Bihan reprend le rôle d’Alex Hugo dans le premier épisode de la saison 6 baptisé «Jour de colère» inspiré du roman «La mort et la belle vie» (ed. Albin Michel) de Richard Hugo.

A Lusagne, dans les Hautes-Alpes, Alex et Angelo, son chef et ami, se retrouvent confronter à la disparition du brigadier Leblanc. Ce dernier a disparu sans laisser de traces derrière lui, si ce n’est une étrange inscription sur l’étui de sa carte de police. Au même moment, deux adolescents frôlent la mort après avoir consommé une drogue de synthèse trouver en pleine montagne. Alex se penche sur cette affaire, et découvre à son tour des stupéfiants dans la nature. Il ignore alors qu’il vient de devancer ceux qui étaient chargés de récupérer le précieux colis.

Au fil des années, depuis son lancement en 2015, «Alex Hugo» s’est imposée comme une des fictions les plus populaires sur France Télévisions. Les fans seront ravis d’apprendre que la saison 6 comptera au total quatre épisodes, au lieu des trois pour les précédentes. Le duo formé à l’écran par Samuel Le Bihan et Lionnel Astier fonctionne à merveille.

Alex Hugo, saison 6, à partir du 9 mars à 21h05 sur France 2