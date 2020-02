Better things : le bijou de Pamela Adlon revient avec une saison 4 sur Canal+

La série «Better Things» revient sur Canal+Séries avec une saison 4 déclinée en dix épisodes dans laquelle Pamela Adlon, créatrice, scénariste et réalisatrice de la fiction, continue d’explorer avec émotion et humour les aléas de la vie d’une femme quinquagénaire.

Elle y incarne le personnage de Sam Fox, une mère célibataire qui tente de jongler entre les exigences de son métier d’actrice, et l’éducation de ses trois filles. Elle s’occupe également de sa mère, Phyllis, qu’elle refuse de mettre en maison de retraite. Dans ce nouveau chapitre, Sam, qui vient de fêter ses 50 ans, traverse une crise de milieu de vie.

Ses filles n’arrêtent pas de grandir, et les relations entre elles et leur mère deviennent plus complexes. Notamment entre Sam et sa fille cadette, Frankie, après une récente dispute. La quinquagénaire va également prendre la décision de s’occuper d’elle, de se faire plaisir, et pourquoi pas de retrouver une vie sentimentale trop longtemps ignorée.

(Voir la bande annonce en VOST sur la page Facebook de CANAL+)

La saison 4 de «Better Things» offre le même humour corrosif propre à la série, avec une Pamela Adlon toujours aussi juste dans le rôle de cette mère célibataire qui se bat au quotidien pour maintenir un semblant d’équilibre au cœur du noyau familial. A l’instar des saisons précédentes, plusieurs guests stars de qualité feront une apparition. Une série qui vaut définitivement le détour.

Better Things, saison 4, dès le 9 mars en US+24 sur Canal+Séries (et sur myCANAL)