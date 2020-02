«The Eddy» : le teaser de la très attendue série signée Damien Chazelle

Netflix vient de dévoiler le teaser de «The Eddy», série très attendue créée par Alan Poul, Damien Chazelle, et Jack Thorne («Monstre Sacré») qui sera mise en ligne le 8 mai prochain avec notamment au casting Tahar Rahim et Leïla Bekhti.

Réalisée par le cinéaste oscarisé Damien Chazelle («La La Land»), Alan Poul (producteur de la série «Les Chroniques de San Francisco»), mais aussi Houda Benyamina (réalisatrice de «Divines»), et Laïla Marrakchi, «The Eddy» est une série en huit épisodes qui se déroule «dans les quartiers vivants et métissés du Paris d'aujourd'hui» annonce Netflix.

Le pitch : Autrefois célèbre pianiste de jazz new-yorkais, Elliot Udo (André Holland) est désormais le patron de The Eddy, club ayant connu des jours meilleurs. Il y dirige un orchestre où se produit la chanteuse Maja (Joanna Kulig) qui est aussi sa petite amie occasionnelle.

Tandis qu'Elliott découvre que son associé Farid (Tahar Rahim) est sans doute impliqué dans une affaire douteuse, d'autres secrets éclatent au grand jour qu'Amira (Leïla Bekhti), la propre épouse de Farid, ignorait. Et quand la fille d'Elliot, Julie (Amandla Stenberg), adolescente perturbée, débarque soudain à Paris pour vivre avec son père, l'univers personnel et professionnel de celui-ci s'effondre peu à peu. Car il doit affronter les fantômes du passé tout en se démenant pour sauver le club et protéger ceux qui lui sont chers.

La série de Netflix réunit également Melissa George («En Analyse») Adil Dehbi («Comment je suis devenu un super-héros»), Benjamin Biolay («La Douleur»), Tchéky Karyo («The Missing») et le rappeur Sopico dans son premier rôle.

A noter que la bande originale de «The Eddy», avec les morceaux originaux spécialement créés pour la série, sortira aussi le 8 mai prochain, via le label Arista Record.

Co-créateur de la série, Glen Ballard (producteur et compositeur récompensé par six Grammy Awards et à qui l'on doit notamment l'album «Jagged Little Pill» d'Alanis Morissette) a constitué l'orchestre de «The Eddy» qui réunit les musiciens Randy Kerber, Ludovic Louis, Lada Obradovic, Jowee Omicil et Damian Nueva Cortes.