«Tales from the loop» : Amazon dévoile la bande annonce de la première série adaptée de peintures numériques

Amazon a dévoilé la bande annonce de «Tales from the Loop», première série télévisée de l'histoire à être adaptée à partir de peintures numériques.

Créée par Nathaniel Halpern, et basée sur l'œuvre de science-fiction rétro de l'artiste suédois Simon Stålenhag, «Tales from the Loop» sera diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video à partir du 3 avril 2020.

Produit par le producteur exécutif Matt Reeves et co-réalisée par l'artiste suédois Simon Stålenhag, «Tales from the Loop» «explore la ville et les gens qui vivent au-dessus de 'The Loop', une machine construite pour déverrouiller et explorer les mystères de l'univers - rendant possible des choses qui étaient auparavant reléguées à la seule science-fiction. Dans cette ville fantastique et mystérieuse, des récits humains et poignants sont racontés, mettant à nu des expériences émotionnelles, tout en s'appuyant sur l'intrigue des contes de genre».

Rebecca Hall («Vicky Cristina Barcelona», «The Town»), Paul Schneider («Parks and Recreation»), Daniel Zolghadri («Eighth Grade»), Duncan Joiner («Waco») et Jonathan Pryce («The Two Popes», «Game of Thrones») font partie du casting.