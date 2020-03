«Aladdin» : le grandiose live action à (re)voir sur Canal+

Avec plus d'un milliard de dollars de recettes dans le monde, et plus de deux millions d'entrées en France, le Aladdin version live action a été l'un des plus gros succès au box-office en 2019. Il débarque vendredi 13 mars à 21h sur Canal+.

Pour ce remake en prises de vues réelles du classique de Disney sorti en 1992, le réalisateur Guy Ritchie a vu les choses en grand : en témoignent le numéro musical Prince Ali qui a nécessité 250 danseurs et plus de 200 figurants, ou encore le chameau sur lequel Aladdin arrive au palais qui mesure 9 mètres et est composé de 37.000 fleurs posées sur un châssis métallique...

Spectaculaire et drôle, cette version à la fois moderne et fidèle à l'original dévoile, s’il le fallait encore, les exceptionnels talents d’entertainer de Will Smith, magistral dans le rôle du génie et des chorégraphies dignes des plus grands films de Bollywood.

Le rythme enlevé, l’ambiance joyeuse, les effets visuels époustouflants... Tout participe à faire de ce film un must-see pour toute la famille qui attendra à n'en pas douter avec impatience la suite. Selon Variety, Disney a décidé de tourner une histoire originale qui doit être écrite par les scénaristes John Gatins et Andrea Berloff. Un spin-off serait lui aussi en préparation. Destiné à la plateforme Disney+, il serait centré sur le prince Anders incarné par Billy Magnussen. A suivre...