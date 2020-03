«Astrid et Raphaëlle» : duo singulier pour enquêtes atypiques

Après le succès de leur toute première enquête (le pilote avait été diffusé en avril dernier), Raphaëlle Coste, commandant à la brigade criminelle, et sa comparse autiste Astrid Nielsen, archiviste à la documentation criminelle, vont de nouveau être confrontées à des énigmes criminelles inextricables dans les six épisodes de la série «Astrid et Raphaëlle» que France 2 diffusera à partir du 13 mars à 21h05.

Lorsque le commandant Raphaëlle Coste (Lola Dewaere) s'est adressée au service des archives judiciaires de la police pour une de ses enquêtes, elle ne se doutait pas qu'elle allait rencontrer une jeune femme aussi brillante que déroutante, mémoire vivante des enquêtes criminelles, Astrid (Sara Mortensen), 30 ans, signe particulier : autiste Asperger.

«L’envie est de surprendre le spectateur en plaçant les intrigues dans des univers bizarres, inhabituels. Lors de la saison, nos héroïnes vont s’aventurer dans une maison fantôme, dénouer une énigme de chambre close, côtoyer un mort-vivant ou affronter des secrets liés à la paléontologie par exemple. Un discret hommage à Sherlock Holmes se fait sentir durant la série, tout à fait sciemment» annonce France 2.

Deux personnages très différents mais complémentaires

«Raphaëlle est une bonne pâte, une flic très intuitive, simple, honnête et entière, ce qui peut l’amener à quelques maladresses, un peu trop souvent d’ailleurs ! Astrid est une autiste, mais ça ne veut pas dire qu’elle n’a pas sa propre singularité, en raison notamment de ses passions : les casse-tête, les puzzles, les énigmes à résoudre… C’est pour cela que ce binôme, pourtant si différent, est très complémentaire» commente Lola Dewaere. «'Rain man' c'est un film, lance son personnage à ses collègues qui compare sa collaboratrice au héros du film avec Dustin Hoffman, «il y a 600 000 autistes en France et elle ne compte pas les cure-dents !».

Quant à interpréter cette jeune femme autiste, Sara Mortensen confie : «L’essentiel pour moi était que tous les gens concernés de près ou de loin par le spectre autistique ne se sentent ni ridicules, ni trahis, ni blessés. C’était ça, la part la plus importante du travail. Je suis donc restée extrêmement concentrée, sur le fil, comme pour un exercice de funambulisme».

Dans l'épisode qui sera diffusé à 21h05 le vendredi 13 mars à 21h05, un célèbre avocat s’effondre en pleine audience. Diagnostic : mort de peur… L’enquête de Raphaëlle et Astrid les mène jusqu'à une maison hantée dont elles vont devoir percer les secrets...

La bande annonce est à voir en cliquant ici.