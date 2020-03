«Dave aka lil Dicky» : la maître du rap comique star d'une hilarante série

«Dave», série sur la vie d’un névrosé persuadé qu’il va devenir le pape du rap, sera diffusée en exclusivité à l'heure US sur Canal+Séries à partir du 10 mars, les mardis à 23h, et disponible sur myCanal.

Produite notamment par Kevin Hart, cette comédie de et avec David Burd, authentique star du rap américaine de 31 ans plus connue sous son nom de scène Lil Dicky, plonge dans l'univers du rap par le prisme de l'humour.

Le rappeur et comédien dont la carrière a décollé en 2013 avec le clip «Ex-Boyfriend» qui a fait des millions de vues sur Youtube en quelques heures, s'inspire de son propre parcours dans le hip hop pour dévoiler le quotidien d'un jeune blanc névrosé persuadé qu'il va marquer de son empreinte le rap game mondial, quitte à en adopter de manière artificielle tous les codes. Les premiers spectateurs à convaincre sont ses proches, et ce n'est pas gagné...

«J'ai toujours été très sûr de moi et je sentais que j'étais destiné à la célébrité», a récemment confié au New York Times Lil Dicky au sujet de son «niveau de confiance presque stupide» de ses débuts.

Le personnage de Dave a tout de suite séduit le co-créateur de la série, Jeff Schaffer. «Dave a beaucoup d'histoires honteuses, embarrassantes et incroyables», a déclaré celui qui est aussi un des créateurs de «The League» et le producteur exécutif de deux références très proches de «Dave » en matière d'humour tchatcheur : «Curb Your Enthusiasm» et «Seinfeld». «Même s'il était comptable, ses interactions avec les gens seraient dignes d'une émission de télévision», dit-il, précisant que Burd a «beaucoup de Larry David en lui», c'est «un écrivain comique naturel».

Rappeur plein d'autodérision, David Burd a mis dans sa série, comme dans sa musique, une bonne dose de satire ainsi que de nombreuses références sexuelles (jusqu'aux particularités très spéciales de son anatomie). Outre des séquences hilarantes, et une bande originale généreuse, «Dave» compte des apparitions de guests de renommée internationale tels que Marshmello, YG et Justin Bieber.

«Quand j'ai voulu faire un épisode sur ma première expérience 'Hollywood', et sur la façon de devenir célèbre en général, j'ai repensé à une nuit de ma vie où j'étais avec des célébrités pour la première fois… Et bien sûr, c'était la nuit où j'ai rencontré Justin et Kourtney Kardashian. J'ai donc demandé à tous les deux de faire partie de cet épisode. Justin était à fond ; il est si charismatique et naturel qu'il a été facile pour lui de jouer lui-même» a déclaré le rappeur dans une interview pour Entertainment Weekly.