«Grey's Anatomy» saison 16 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La série médicale «Grey's Anatomy» avec Ellen Pompeo dans la peau du Dr Meredith Grey entamera de dévoiler sa saison 16 en France le 11 mars prochain à 21h05 sur TF1.

Après une fin de saison 15 déjà bien tendue, l'intrigue reprend exactement où elle s'était terminée, et la tension monte encore d'un cran au Grey Sloan Hospital. Dans le premier épisode des deux inédits qui seront dévoilés ce soir-là, Meredith, Richard et Alex devront gérer les conséquences de leur renvoi par Bailey après leur fraude à l'assurance. Tandis que Richard en veut à sa femme de ne pas l'avoir soutenu, Jo est admise dans un hôpital psychiatrique pour surmonter sa dépression. De son côté, Jackson, qui avait disparu dans le brouillard, aide un homme dans une situation dangereuse, alors que sa relation avec Maggie arrive à une nouvelle étape. Pendant ce temps, Tom assume de nouvelles responsabilités à l’hôpital...

Les fans vont sortir les mouchoirs

Au milieu d'un flot de nouveaux rebondissements dans les vies personnelles et professionnelles des protagonistes, c'est au cours de cette saison 16 - dans l'épisode 16 plus exactement - que le Docteur Alex Karev - présent au générique depuis les débuts du drama médical - tirera sa révérence.

«Il n’existe pas de bon moment pour dire adieu à une série et un personnage qui ont tant compté dans ma vie ces 15 dernières années. Cela fait quelque temps maintenant que j’aspire à diversifier mes rôles et mes choix de carrière. À l’heure où je fête mes cinquante ans, et alors que je suis entouré de ma femme et de mes cinq enfants, qui me soutiennent tant, je pense que le moment est venu», a déclaré son interprète Justin Chambers.

L'occasion pour les scénaristes d'opérer quelques flashbacks qui ne manqueront pas d'émouvoir les fans de la première heure.