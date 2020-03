Les satellites scrutent la planète dans «La Terre vue de l’espace»

Le documentaire «La Terre vue de l’espace» dévoile les images inédites des milliers de satellites tournant autour de la planète bleue. Un spectacle fascinant à découvrir le 10 mars prochain à 21h05 sur France 2.

Ces images d’une précision exceptionnelle permettent aux scientifiques d’observer des phénomènes jusqu’alors inaccessibles, de mieux comprendre les particularités qui font de la Terre la seule planète habitable du système solaire, et de mettre en évidence la richesse de la biodiversité qui s’y trouve. Le bouclier protecteur formé par l'atmosphère, l’incroyable rôle du phytoplancton – une algue – dont l’existence est primordiale pour de nombreuses espèces, et qui produit la moitié de l’oxygène du globe, etc. : les informations distillées dans ce film rappellent le fragile, et fascinant, équilibre de la vie sur Terre.

Le documentaire met également en évidence l’impact de l’activité humaine sur la planète, et révèle les stigmates de l’exploitation des ressources naturelles par l’homme. Les images prises par les satellites permettent d’observer le réchauffement climatique, et ses conséquences, notamment dans les régions polaires. Une note d’espoir est toutefois présente, avec l’exemple du parc de Gombe, en Tanzanie, où une opération de reforestation a permis d’assurer l’avenir des chimpanzés, et de protéger les villageois des glissements de terrain et des inondations.

Les téléspectateurs reconnaîtront la voix du comédien Laurent Lafitte à la narration.