Le premier épisode de «The Mandalorian» en clair sur les chaînes du groupe Canal+ le 24 mars

Pour célébrer l’arrivée de Disney+ en France, le groupe Canal+ va déployer un dispositif exceptionnel le 24 mars prochain avec la diffusion en exclusivité du premier épisode de la série événement «The Mandalorian».

Mieux encore, il ne sera pas nécessaire d’être abonnés à la chaîne cryptée pour en profiter, puisqu’il sera diffusé en clair, à partir de 20h20 simultanément sur Canal+ et Canal+Family. Pour les retardataires, il suffira de se brancher à 21h20 sur C8. Pour ceux qui le font exprès, une dernière opportunité sera programmée à 22h40 sur CSTAR.

Première série originale de Disney+ issue de l’univers Star Wars, «The Mandalorian» suit l’histoire d’un chasseur de primes se déroulant après la chute de l’Empire, et avant l’émergence du Premier Ordre, aux confins de la galaxie, loin des territoires contrôlés par la Nouvelle République. Le casting réuni des acteurs de premiers choix, notamment Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Nick Nolte, Taiki Waititi ou encore Amod Abtahi.

Disney+ sera lancée le 24 mars en France au prix de 6,99€ par mois, ou 69,99€ à l’année. Les abonnés Canal+ possédant l’offre «Ciné/Série+» profiterons du partenariat exclusif qui lie la chaîne cryptée avec la plateforme de streaming pour découvrir le service pendant une année complète sans engagement, et sans coût supplémentaire. Ces derniers pourront découvrir les autres épisodes (la série en compte 8 au total) de «The Mandalorian» à raison d’un épisode par semaine. Mais aussi profiter de l’incroyable catalogue de Disney+ avec les créations des studios Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, et des grands films classiques.