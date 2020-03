Maux de ventre : un documentaire de France 5 pour aider les malades chroniques

Près d’un Français sur deux se plaint de maux de ventre. Le plus souvent la douleur disparaît rapidement, mais que faire quand les troubles digestifs deviennent chroniques et handicapants ? France 5 propose un documentaire riche d’enseignements à voir le 10 mars prochain.

Pour les trois témoins qui ont participé à l’émission, les maux affectent sévèrement la qualité de vie : douleurs abdominales, intolérance au gluten, brûlures d’estomac ou constipation… Leur cauchemar est quotidien. Peuvent-ils se soulager sans médicaments ?

C’est le défi que leur a lancé le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport et de l’équipe de France de Judo qui les a suivis pendant quatre mois pour les besoins de «Maux de ventre, ça va mieux docteur !».

Laetitia est intolérante au gluten. Tous les produits qui en contiennent lui sont formellement interdits. Problème, le gluten est partout. De plus, Laetitia a beaucoup de mal à résister aux pâtisseries et aux baguettes qui contiennent de la farine de blé et donc du gluten. Ses écarts mettent sa santé en danger. Pour lutter contre cette pathologie auto-immune que l’on appelle maladie cœliaque, il n‘existe aucun médicament. Seul un régime strict sans gluten peut la soulager et prévenir de graves complications. C’est toute sa manière de faire les courses et de cuisiner qu’elle va devoir apprendre...

Souffrant du syndrome de l’intestin irritable, Marion doit de son côté plusieurs fois par semaine affronter le même calvaire : diarrhées, douleurs abdominales, ballonnements… Obsédée par ses maux de ventre, Marion en a presque renoncé à sa vie sociale.

Quant à Lukas, il a été victime d’une infection qui a déclenché une constipation chronique. Sans l’aide des laxatifs, il ne va aux toilettes qu’une à deux fois par semaine. Flatulences, crampes abdominales, les douleurs sont telles que Lukas a dû s’arrêter de travailler.

Le Dr Jean-Marc Sène a fait appel à toute une équipe de spécialistes de la nutrition et des troubles digestifs pour leur venir en aide. Apprendre à éviter certains aliments, à cuisiner autrement, mais aussi à manger moins vite ou encore pratiquer une activité sportive... Tous les trois, et les spectateurs avec, vont pouvoir mettre à profit de riches conseils qui vont changer leur vie.

Maux de ventre, ça va mieux Docteur !, à voir le mardi 10 mars à 20h55 sur France 5.