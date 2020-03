Une date pour «I know this much is true», Kim Bodnia dans «The Witcher», Katheryn Winnick : les 3 infos TV à retenir

La série «I know this much is true» le 28 avril sur OCS ; Kim Bodnia rejoint le casting de la saison 2 de «The Witcher» ; Katheryn Winnick dans la nouvelle série du créateur de «Big Little Lies» : voici les 3 infos TV à retenir.

Une date pour la série «I know this much is true»



Déclinée en six épisodes, adaptée du livre «La puissance des vaincus» (ed. HarperCollins) de Wally Lamb, et pilotée par le réalisateur Derek Cianfrance (Blue Valentine, The place beyond the pines), «I know this much is true» sera diffusée à partir du 27 avril sur la chaîne américaine HBO, et dès le lendemain en France sur OCS. L’histoire voit le comédien Mark Ruffalo incarner des frères jumeaux, Dominick et Thomas Birdsey. Ce dernier est atteint de troubles mentaux. A la mort de leur mère, Dominick doit veiller sur son frère. Débute alors un long chemin introspectif qui le mettra face à l’histoire de leur famille, et lui permettra de comprendre l’origine de la maladie mentale de Thomas.

Kim Bodnia rejoint la saison 2 de «The Witcher»

Aperçu dans la série «Killing Eve», Kim Bodnia rejoint le casting de la saison 2 de «The Witcher», annonce le site américain Variety. Le comédien danois incarnera le rôle de Vesemir, un Sorceleur réputé ayant survécu au massacre de Kaer Morhen, le lieu où Geralt de Riv et tous ceux de son espèce ont été formés. Vesemir représente une figure paternel pour le héros, et se montre très protecteurs avec les autres Sorceleurs, soucieux de préserver leur existence. «Je suis très excitée à l’idée de compter Kim Bodnia au casting de ‘The Witcher’. J’ai longtemps admiré ses performances dans ‘Killing Eve’ et ‘The Bridge’, et je suis impatiente de le voir donner sa force, sa ténacité et sa chaleur au personnage de Vesemir, qui sera un personnage central de la saison 2», souligne la showrunneuse de la série, Lauren Schmidt Hissrich.

Katheryn Winnick dans la nouvelle série du créateur de «Big Little Lies»

Katheryn Winninck change de registre. Après avoir incarné la guerrière Lagertha dans «Vikings», la comédienne canadienne tiendra le premier rôle dans «The Big Sky», la dernière création de David E. Kelley (Ally McBeal, Big Little Lies). La fiction, destinée à être diffusée sur la chaîne américaine ABC, suivra l’enquête menée par la détective Cassie Dewell et l’ex-flic Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) suite à la disparition de deux sœurs après leur kidnapping par un chauffeur de camion sur une route perdue du Montana. Elles découvrent rapidement qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé. A noter également la présence de Ryan Philippe au générique, le comédien incarnera le rôle de Cody, détective privé et ex-mari de Jenny.