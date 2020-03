Amel Bent dans un téléfilm, «Lego Masters» adapté en France, Mark Ruffalo dans «She-Hulk»... Les 3 infos TV.

Déjà chanteuse et jurée de l'émission de TF1 «The Voice», Amel Bent, qui prépare actuellement son 7e album, va ajouter une corde à son arc en se lançant dans la comédie comme elle l'a fait savoir à Télé 7 Jours : «Je viens de dire 'oui' pour un téléfilm, mais je ne peux pas en parler encore. Promis, je vous en dirai plus très rapidement...»

L'émission britannique «Lego Masters», qui fait s'affronter des binômes au travers de défis créatifs impressionnants réalisés avec les pièces du célèbre jeu de construction Lego, va être adaptée en France. Pour les fondus des petites briques en plastique, EndemolShine a d'ores et déjà lancé le casting... Selon PureMédias, c’est le groupe M6 qui diffusera dans quelques semaines ce nouveau format.

[ NOUVEAU CASTING ] Le plus impressionnant, créatif et innovant des concours de jeu de construction débarque en France ! Si vous pensez être les grands champions des jeux de construction, inscrivez-vous à: [email protected] pic.twitter.com/JUfj6GfCCZ

Actuellement à l'affiche de «Dark Waters», Mark Ruffalo serait en discussions pour renfiler de nouveau le costume vert de Hulk, qu'il porte depuis 2012 dans les «Avengers», pour les besoins de «She-Hulk». Concoctée actuellement par la plateforme Disney+, la série suivra les aventures de l'avocate Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner.

Someone asked what director he’d like to see tackle a Marvel film, @MarkRuffalo says “Martin Scorsese” pic.twitter.com/brR3b7mmg0

— LaughingPlace.com (@laughing_place) March 1, 2020