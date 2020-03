Jason Momoa dans l'adaptation de «Little Nemo», Maxime Baldry bien dans «Le Seigneur des anneaux», le nouveau «Gossip Girl»... Les 3 infos TV

Jason Momoa dans l'adaptation de «Little Nemo», Maxime Baldry confirmé dans «Le Seigneur des anneaux», le nouveau «Gossip Girl» a trouvé ses acteurs... Les 3 infos TV.

Jason Momoa dans l'adaptation de la BD culte «Little Nemo»

Netflix va adapter «Little Nemo in Slumberland» et a recruté l'acteur de «Game of Thrones» et «Aquaman», Jason Momoa, pour incarner l'ennemi du héros. Créée par l'auteur américain Winsor McCay en 1905, la BD culte suit les aventures d'un garçon au pays des rêves. Francis Lawrence («Hunger Games») devrait être aux manettes.

Jason Momoa has been cast in Netflix’s ‘LITTLE NEMO IN SLUMBERLAND’ with Francis Lawrence set to direct. (EXCLUSIVE) https://t.co/Kc6TwmCVsY pic.twitter.com/J4e5aKpHz7 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 28, 2020

Maxime Baldry confirmé au casting de la série «Le Seigneur des anneaux»

L'acteur britannique Maxime Baldry, vu récemment dans l'excellente série «Years and Years», a été confirmé au casting de l'adaptation en série du Seigneur des anneaux pour Amazon Prime Video. L'acteur devrait avoir un rôle important dans la série showrunnée par J.D. Payne and Patrick McKay, déjà renouvelée pour une saison 2, rapporte Deadline. Il rejoint au casting Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman.

Baldry was first linked to #LOTR last fall but he didn’t have a deal for the show, which was why Baldry was not part of Amazon’s LOTR cast announcement in January that included 15 other actors https://t.co/V6ftiyqaKo — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 4, 2020

Le nouveau «Gossip Girl» a trouvé ses acteurs

Whitney Peak, Eli Brown, Emily Alyn Lind, Johnathan Fernandez et Jason Gotay ont rejoint le casting de la nouvelle série «Gossip Girl» destinée à HBO Max. Voix-off de la série originale avec Blake Lively diffusée de 2007 à 2012, Kristen Bell sera quant à elle de nouveau la narratrice. Les dix épisodes de la nouvelle série suivront une toute nouvelle génération d'élèves inscrits dans un lycée huppé de New York. Scénariste et producteur de la série originale, Joshua Safran officiera en tant que showrunner. Il ne s'agira pas de «refaire la série» a-t-expliqué au Hollywood Reporter, mais de montrer comment New York et la société ont changé ces douze dernières années, en particulier sous l'influence des réseaux sociaux.