Pourquoi flotte-t-on plus facilement dans l’eau de mer ?

Lorsqu’une personne se baigne, elle se sent bien plus légère en mer que dans une piscine. Un corps flotte en effet plus facilement dans l’eau salée que dans l’eau douce.

Ce phénomène s’explique par la différence de densité entre les deux liquides. Et c’est le scientifique Archimède qui l’a expliqué, dès l’Antiquité, grâce au principe des corps plongés dans un liquide.

Selon lui, «la pression est plus forte sur la partie inférieure d’un objet immergé que sur sa partie supérieure, il en résulte une poussée verticale vers le haut». Or, pour un même volume, l’eau salée est plus lourde que l’eau douce, ce qui implique que la poussée sur notre corps est plus forte.

Et plus la teneur en sel est élevée, mieux on flotte. Ainsi, on peut faire la planche quasiment sans effort dans la mer Morte, qui contient un taux record de sel (près de 30 %, contre 3 % pour l’eau de mer).