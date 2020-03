«La Casa de Papel» : Netflix dévoile la bande-annonce de la saison 4

Netflix a dévoilé ce jeudi 5 mars la bande-annonce de la saison 4 de la série espagnole «La Casa de Papel».

La partie 4 de «La Casa de Papel» débute dans le chaos le plus total, annonce la plateforme américaine qui la mettra en ligne le 3 avril prochain : le Professeur pense que Lisbonne a été exécutée, Rio et Tokyo ont fait sauter un char d’assaut et Nairobi est entre la vie et la mort. «La bande traverse l’une de ses périodes les plus difficiles, et la découverte d’un ennemi au sein de ses rangs mettra le casse en péril»...

Le célèbre gang de braqueurs est de retour, composé d’Álvaro Morte (Le Professeur), Úrsula Corberó (Tokyo), Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairobi), Itziar Ituño (Lisbonne), Miguel Herrán (Rio) , Esther Acebo (Stockholm), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marseille), Hovik Keuchkerian (Bogotá) et Rodrigo de la Serna (Palerme). Najwa Nimri (Inspectrice Sierra), Fernando Cayo (Colonel Tamayo), Juan Fernández (Colonel Prieto), Fernando Soto (Angel) et Mario de la Rosa (Suárez) incarnent de leur côté les forces de police, qui tentent de détruire la «Résistance».

Pour mémoire, «La Casa de Papel» s’est imposée en 2019 comme la série non-anglophone la plus visionnée sur Netflix, et a enregistré un démarrage historique cet été à travers le monde avec quelques 34,4 millions de foyers qui ont regardé en partie ou en totalité le chapitre 3, une semaine seulement après sa mise en ligne.

Alors que la police pousse La Résistance à se rendre, le Professeur galvanise ses troupes : «N'abandonnez pas. Nous allons gagner face à la police qui n'a pas hésité à utiliser la violence. Les flics ont kidnappé, torturé, attaqué nombreux d'entre nous».

Qui s'en sortira vivant ? Réponse à partir du 3 avril sur Netflix.