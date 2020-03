La tension monte dans la bande annonce de la saison 3 d'«Ozark»

La bande annonce de la saison 3 d'«Ozark» révèle les tensions grandissantes entre Marty Byrde et sa femme, Wendy. Un troisième chapitre à découvrir le 27 mars sur Netflix.

L’histoire reprendra six mois après la conclusion de la saison 2. Le casino flottant que le couple a eu l’idée d’ouvrir comme un nouveau moyen de blanchir l’argent de la drogue dont ils ont la responsabilité va ouvrir ses portes. Mais Marty et Wendy sont loin d’être tirés d’affaire. Leur union est plus que jamais fragilisée par les mensonges qui rongent leur relation. Selon le synopsis révélé par Netflix, Wendy souhaite étendre l’activité avec le soutien d’Helen Pierce, l’avocate du cartel dirigé par Omar Navarr. Et à en croire la bande annonce, ce dernier s’apprête à menacer directement Marty.

Le frère de Wendy, Ben, va également faire son apparition dans la saison 3. Et sa présence ne fera que compliquer une situation déjà intenable pour le couple. Les fans de la série remarqueront que les deux enfants de Marty et Wendy n’apparaissent que furtivement dans cette bande-annonce. Une chose est certaine, la tension devrait atteindre des sommets dans ce troisième chapitre.