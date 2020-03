« Parce qu’elle a regardé » : l’ONU s’associe à Netflix pour la Journée internationale des droits des femmes

Netflix et ONU Femmes ont lancé «Parce qu'elle a regardé», une collection spéciale composée de séries, de documentaires et de films pour célébrer la Journée internationale du droit des femmes.

Cette collection, qui sera disponible toute l'année, a été confiée à des créatrices œuvrant derrière et devant la caméra telles que Sophia Loren, Janet Mock, Salma Hayek, Yalitza Aparicio, Millie Bobby Brown, Laurie Nunn, Lana Condor, Petra Costa ou Ava Duvernay.

«Par cette collaboration, nous voulons raconter des histoires de femmes et montrer les femmes dans toute leur diversité. L'objectif est de rendre visible l'invisible, et de prouver que c'est en incluant les femmes derrière la caméra et dans nos histoires que la société pourra véritablement s'épanouir», a déclaré Anita Bhatia, directrice exécutive adjointe d'ONU Femmes.

Créée pour la Journée internationale du droit des femmes, dont le thème officiel cette année est «Génération Égalité : Pour les droits des femmes et un futur égalitaire», la collection célèbre les histoires qui ont inspiré les femmes qui nous inspirent aujourd'hui. «Unbelievable», «Followers», mais aussi «Orange Is the New Black», «Lionheart» ou encore «Sex Education», sont autant de séries, films et documentaires qui ont permis d'engager des conversations importantes et difficiles qui contribuent à faire évoluer notre perception du monde.

«La télévision et le cinéma ont le pouvoir de refléter et de façonner la culture populaire, c'est pourquoi il est très important que le plus grand nombre puisse voir sa vie reflétée dans les histoires qui sont racontées», déclare le Dr Stacy L. Smith, fondatrice du programme USC Annenberg Inclusion Initiative. «Nos recherches montrent que l'inclusion derrière la caméra engendre une plus grande inclusion devant la caméra. Le fait que 20 % des films originaux Netflix aient été réalisés par des femmes l'an dernier est un signe encourageant, et nous sommes très heureuses de leur rendre hommage en cette Journée internationale du droit des femmes. Il reste du chemin à parcourir avant d'atteindre l'égalité réelle, mais en célébrant les talents féminins dans le monde entier, nous avons espoir que plus de femmes se sentiront légitimes à raconter leurs histoires, ce qui contribuera à améliorer encore ce chiffre.»

La collection est accessible sur Netflix.com/parcequellearegarde ou en recherchant «Parce qu'elle a regardé» sur Netflix.

Les femmes qui ont conçu la collection «Parce qu'elle a regardé» :

Alejandra Azcárate (Colombie) - Derrière les barreaux

Alice Wu (États-Unis) - Frances Ha

Andrea Barata Ribeiro (Brésil) - Sex Education

Anna Winger (Allemagne) - Unbreakable Kimmy Schmidt

Ava Duvernay (États-Unis) - Un raccourci dans le temps

Barbara Lopez (Mexique) - Scandal

Beren Saat (Turquie) - Bird Box

Bruna Mascarenhas (Brésil) - Quien Te Cantará

Cecilia Suarez (Mexique) - Marriage Story

Chris Nee (États-Unis) - Orange Is the New Black

Christian Serratos (États-Unis) - The Goop Lab

Cindy Bishop (Thaïlande) - Anne with an E

Elena Fortes (Mexique) - Atlantique

Esther Acebo (Espagne) - Chef's Table : Bo Songvisava

Fadily Camara (France) - Murder

Fanny Herrero (France) - Blanche Gardin : Je parle toute seule

Fatima Abu Bakar (Malaisie) - Babies

Francesca Comencini (Italie) - What Happened, Miss Simone?

Giovanna Ewbank (Brésil) - Coisa Mais Linda

Hanna Ardéhn (Suède) - Le Silence des agneaux

Hazar Erguclu (Turquie) - House of Cards

Hend Sabry (Égypte) - Joan Didion : Le centre ne tiendra pas

Ida Elise Broch (Norvège) - RuPaul's Drag Race

Janet Mock (États-Unis) - Paris Is Burning

Joyce Cheng (Hong Kong) - Queer Eye

Juliana Vicente (Brésil) - Dans leur regard

Kemi Adetiba (Nigeria) - King of Boys

Kiara Advani (Inde) - Histoires sensuelles

Lali Espósito (Argentine) - Coup de foudre à Notting Hill

Lana Condor (États-Unis) - Grace et Frankie

Lauren Morelli (États-Unis) - Julie & Julia

Laurie Nunn (Angleterre) - The Keepers

Laverne Cox (États-Unis) - Brené Brown : Appel au courage

Liz Garbus (États-Unis) - Nola Darling n'en fait qu'à sa tête

Logan Browning (États-Unis) - Quelqu'un de bien

Lynn Fainchtein (Mexique) - 2001, l'Odyssée de l'espace

Marcela Benjumea (Colombie) - Dead to Me

Mercedes Morán (Argentine) - Aquarius

Mika Ninagawa (Japon) - L'Empire des sens

Millie Bobby Brown (Royaume-Uni) - Miss Americana

Mina El Hammani (Espagne) - Une meute en colère

Mindy Kaling (États-Unis) - Chewing Gum

Mira Lesmana (Indonésie) - ROMA

Mithila Palkar (Inde) - Hannah Gadsby: Nanette

Nahnatchka Khan (États-Unis) - Young Adult

Ngô Thanh Vân (Vietnam) - Wonder Woman

Nosipho Dumisa (Afrique du Sud) - Gravity

Pathy Dejesus (Brésil) - Comment élever un super-héros

Paulina Garcia (Chili) - Deux jours, une nuit

Petra Costa (Brésil) - Les féministes : À quoi pensaient-elles ?

Salma Hayek (Mexique) - Unbelievable

Sandi Tan (Singapour) - Poupée russe

Shefali Shah (Inde) - Delhi Crime

Sophia Loren (Italie) - The Crown

Yalitza Aparicio (Mexique) - Cap sur le Congrès