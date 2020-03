Elections : il reçoit sa carte d'électeur avec une photo de chien

Un homme a eu une drôle de surprise lorsqu'il a reçu sa carte électorale dans la petite ville de Ramnagar, en Inde.

Sunil Karmakar a découvert sur cette dernière une photo de chien au lieu de la sienne. Et cette méprise ne l'a pas fait rire, bien au contraire. Furieux, il a décidé de poursuivre en justice la commission électorale. L'idée ? S'assurer que cette erreur ne se reproduise plus.

WB: Sunil Karmakar, a resident of Ramnagar village in Murshidabad,says he had applied for a correction in his voter ID&when he received a revised ID,it had a dog's photo instead of his own. BDO says "Photo has already been corrected. He'll get final ID with correct photo."(04.03) pic.twitter.com/c9Ba9uybOP

— ANI (@ANI) March 4, 2020