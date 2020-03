Eurovision 2020 : Tout savoir sur The Roop, le groupe qui représente la Lituanie

En mai prochain, la ville de Rotterdam accueillera la 65e édition de l’Eurovision. Le groupe de pop/rock The Roop représentera la Lituanie.

Grand vainqueur de la sélection nationale «Pabandom iš naujo», l’équivalent de «Destination Eurovision», où il s’était déjà présenté (sans succès) en 2018, le groupe The Roop devra tenter de faire gagner sa nation, un challenge puisque la Lituanie est le seul pays balte à n’avoir jamais remporté l’Eurovision. Elle n’est en effet entrée que deux fois dans le Top 10, 2006 restant sa meilleure performance avec la 6e place.

Si les membres de The Roop ont sorti leur premier single «Be mine» en 2014, et leur premier album «To Whom It May Concern» en 2015, les trois garçons avaient déjà auparavant une expérience dans la musique. Le chanteur bénéficie en outre d’une certaine notoriété dans son pays, puisqu’il est aussi animateur et acteur. The Roop a fait des tournées en Lituanie, mais aussi en Belgique, en Serbie et au Brésil.

Leur titre «On fire» (on apprécie le clin d'oeil à la chanson «The Roof is on fire») cumule, à l’heure où nous écrivons ces lignes, près de 3,3 millions de vues et caracole en tête des estimations des bookmakers. A propos des paroles, le leader explique : «La chanson de cette année parle de quelque chose que j'ai porté en moi et observé autour de moi. Il s’agit de se rabaisser trop rapidement. Nous nous sous-estimons trop souvent. Nous pensons que nous ne respectons pas certaines normes ou que nous sommes inintéressants, trop jeunes, trop vieux.». Le titre quant à lui fait référence à l’état d’excitation ressenti quand on est passionné, engagé, plein d’énergie.

Concernant la chorégraphie qu’ils ont expérimentée lors des qualifications, le groupe annonce vouloir faire encore mieux : «Nous allons travailler et tenter de proposer quelque chose d’encore plus abouti lors de la finale à Rotterdam», confie le chanteur Vaidotas Valiukevičius à l’occasion d’une interview accordée à Lietuvos Rytas.

Les paroles de «On Fire» :

I'm a human not a stone



I can make a change and go



Wherever I want to



They told me maybe I'm too old



But there's fire in my soul.



The heat is getting higher



I feel that I'm on fire



The world is my desire



I feel that I'm on fire



There's no doubt I'm strong enough



To reach the state I've dreamed of



It's gonna happen



And I will do what I can



Just to be a better man



The heat is getting higher



I feel that I'm on fire



The world is my desire



I feel that I'm on fire



Can't believe it took so long



To take action and move on



No one can stop me



Through the clouds there comes the sun



And I'm ready for some fun



La la la la la...



The heat is getting higher



I feel that I'm on fire



The world is my desire



I feel that I'm on fire



(on fire)



(on fire)