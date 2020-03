Vidéo : les hurlements d'un enfant de 2 ans et de son husky font craquer les internautes

Un duo de chanteurs inattendu. Braxton Smith, 2 ans, et Boston, son husky de 6 ans, se sont livrés à un véritable «battle» de hurlements, chacun rivalisant avec l'autre pour atteindre des tonalités toujours plus aigües et prolonger un maximum leur cri. Les réseaux sociaux se régalent et fondent devant le rire communicatif du petit garçon.

C'est Alix Smith, la maman du petit Braxton, qui a filmé la séquence amusante. «Quand je les ai entendus, j'ai trouvé cela drôle et j'ai commencé à enregistrer. Ils ont alors continué de "chanter" ensemble. J'ai posté le soir-même la vidéo sur Internet. Le lendemain matin, elle cumulait 20.000 vues», raconte-t-elle à Fox 17.

Depuis, ses images ont été vues près de 4 millions de fois et cette Américaine originaire du Michigan raconte recevoir des messages du monde entier, notamment de Chine. «Avec tout ce qui ce passe actuellement dans le monde, je suis heureux que mon fils et mon chien puissent faire sourire les internautes», dit-elle.