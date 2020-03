Le funambule Wallenda marche au-dessus d'un volcan en activité

Le célèbre acrobate américain Nik Wallenda, a marché suspendu sur un fil au dessus d'un volcan en activité, dans le Nicaragua.

Le funambule a traversé le volcan du Massaya, au-dessus de la lave en fusion. Il a dû affronter la très forte chaleur et les fumées toxiques, contre lesquelles il s'est équipé avec un masque de protection et un respirateur. La traversée périlleuse, à 548 mètres de haut, lui a pris 31 minutes et 21 secondes.

Par mesure de sécurité, Nik Wallenda s'était équipé d'un harnais. Les images impressionantes de l'exploit ont été transmises en direct par la chaîne ABC.

UNE FAMILLE D'ACROBATES

Wallenda vient d'une longue lignée d'acrobates - il est le septième de sa famille à réaliser ce type de performances. Son arrière grand-père, Karl Wallenda est décédé en direct à la télévision après une chute entre deux gratte-ciels à San Juan, à Puerto Rico. Lui-même a réalisé de nombreux exploits sportifs. En 2012, il était parvenu à traverser les chutes du Niagara sur un fil d'acier.

Le voltigeur a publié sur Twitter, ce 5 mars, une photo de son exploit avec le hashtag «Volcan en activité avec Nik Wallenda».