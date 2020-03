Chuck Norris, The Last of us, The Outsider : les 3 infos TV à retenir

Chuck Norris en guest dans le dernier épisode de «Hawaii 5-0», «The Last of Us» devient une série sur HBO, une saison 2 pour «The Outsider», voici les 3 infos TV à retenir.

Chuck Norris sort de sa retraite pour le final de «Hawaii 5-0»

Selon le site américain TV Line, Chuck Norris fera une apparition dans le double épisode final de la 10e et ultime saison de la série «Hawaii 5-0» sur CBS, le 3 avril prochain. L’ancienne star de la série «Walker Texas Ranger» incarnera le personnage de Lee Phillips, un haut gradé à la retraite qui accepte d’aider son ancien protégé, le Marine Lincoln Cole, contraint de fuir les autorités afin de protéger son anonymat.

Le retour de Chuck Norris sur le petit écran est un événement outre-Atlantique, puisque le comédien n’avait plus tourné depuis sa participation au film «Expendables : Unité spéciale» en 2012, et avait annoncé son intention de mettre fin à sa carrière en 2017 pour des raisons de santé. A noter qu’un reboot de «Walker Texas Ranger» est actuellement en développement par la chaîne américaine The CW.

Le jeu vidéo «The Last of Us» adapté en série sur HBO

Alors que le deuxième volet est attendu sur les consoles en mai prochain, le jeu vidéo post-apocalyptique «The Last of Us» - sorti en 2013 - va faire l’objet d’une adaptation en série télévisée par la chaîne américaine HBO. Elle sera pilotée par Craig Marzin, le créateur de l’excellente «Tchernobyl». Selon le site The Hollywood Reporter, Neil Druckmann, le scénariste et directeur créatif du jeu, sera impliqué dans l’écriture et la production exécutive de l’adaptation pour le petit écran.

«Neil Druckmann est sans aucun doute l’auteur le plus doué dans le domaine du jeu vidéo, et ‘The Last of Us’ est son magnum opus. Je rêve depuis des années d’avoir la chance d’adapter ce chef-d’œuvre à couper le souffle, et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil», a déclaré Craig Mazin. «Avec ‘Tchernobyl’, Craig et HBO ont créé un chef d’œuvre tendu, poignant et émouvant. Je ne pouvais imaginer meilleurs partenaires pour donner vie à l’histoire de ‘The Last of Us’ à la télévision», explique pour sa part Neil Druckmann.

L’histoire de ‘The Last of Us’ suit les aventures d’un homme d’une cinquantaine d’années, Joel, et d’une adolescente de 14 ans, Ellie, qui tentent de survivre dans un monde dévasté et contaminé par une mystérieuse infection. Tous deux vont se retrouver à traverser les États-Unis, avec tous les dangers que cela représente, aussi bien venant des personnes infectées que des groupes de malfrats se trouvant dans les zones sinistrées.

Une saison 2 pour «The Outsider» ?

Après une première saison saluée par le public et la critique, «The Outsider» - qui vient de conclure la diffusion de ses dix épisodes – pourrait revenir avec un deuxième chapitre selon son scénariste et créateur, Richard Price. Mais ce dernier prévient que cela demandera du temps. «Mon avis, c'est qu'il y aura une saison 2. Ce n'est pas encore acté, mais si c'est le cas, j'aimerais cette fois avoir plus de temps pour préparer l'écriture. Là, j'étais encore en train d'écrire les épisodes 3 et 4 qu'ils avaient déjà commencé à tourner l'épisode 1. La production est allée très vite. Je ne veux plus jamais avoir à travailler comme ça», a-t-il confié au site Premiere.

Une excellente nouvelle pour les fans qui ont frissonné devant cette série adaptée du roman éponyme de Stephen King, et incarnée à l’écran par Ben Mendelsohn, Cynthia Eviro, Bill Camp ou encore Yul Vasquez.