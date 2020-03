Eurovision 2020 : Tout savoir sur Roxen, la chanteuse qui représente la Roumanie

La jeune chanteuse Roxen, de son vrai nom Larisa Roxana Giurgiu, représentera la Roumanie lors de la 65e édition de l’Eurovision, qui se tiendra en mai prochain dans la ville de Rotterdam (Pays-Bas).

Sélectionnée en interne par le diffuseur TVR, Roxen, 20 ans, défendra les couleurs de son pays avec sa chanson «Alcohol You».

Originaire de Cluj-Napoca, la capitale non officielle de la région de Transylvanie, la jeune femme baigne dans la musique depuis l’âge de 7 ans. Le clip de son premier single, sorti en 2019 et intitulé «Ce-ti cânta dragostea», a été vu à ce jour plus de 13 millions de fois sur Youtube.

Ses autres morceaux, «I Don't Care» et «You Don't Love Me», réalisé avec le DJ Stickotoy, sont également de véritables succès en Roumanie, mais aussi dans de nombreux pays de l'Est comme la Turquie, la Bulgarie, la Lituanie, le Kosovo, la Slovénie, le Kazakhstan, l'Estonie, mais aussi la Moldavie.

Sans surprise, la chanteuse fait partie du top 3 des artistes les plus écoutés en Roumanie. Si son univers musical se rapproche surtout de la deep house, elle est souvent comparée à la chanteuse britannique Dua Lipa et à Billie Ellish, l'une des principales figures de la musique pop américaine.