Fin de tournage pour la saison 2 de «The Mandalorian»

La série événement «The Mandalorian» vient de boucler le tournage de la saison 2. Elle est attendue pour le mois d’octobre 2020 sur la plateforme Disney+ dont le lancement est prévu pour le 24 mars en France.

La mise en boîte de ce deuxième chapitre des aventures du chasseur de primes, Mando, a été célébré par l’ancienne star de MMA devenue comédienne, Gina Carano, qui incarne le rôle de Cara Dune dans la série, sur son compte Instagram.

Il revient désormais au showrunner Jon Favreau et à ses équipes de finir le montage avant la diffusion des épisodes. Peu d’informations ont filtré sur le tournant que prendra l’histoire dans la saison 2. Toutefois, en février dernier, Giancarlo Esposito – l’interprète de Moff Gideon dans la série – s’était laissé aller à quelques confessions sur ce qui attend son personnage et l’importance qu’il devrait avoir dans le deuxième chapitre.

«Il y aura une scène majeure et épique avec un sabre laser dans la série, et je tiens à souligner que je suis le seul personnage dans la première saison à avoir eu l’honneur de se voir remettre un sabre laser. Et c’est génial», explique l’acteur au site américain comicbook.com.

«Moff Gideon est un gardien des planètes, ou d’une des galaxies, qui lui sont confiées afin de faire respecter l’ordre et gérer les contrevenants. (…) J’aime incarner un méchant, car il y a une évolution possible. Il y a la possibilité de voir l’obscurité prendre le chemin de la lumière, et j’apprécie le fait que les gens aiment les méchants, car ces derniers peuvent être sauvés. Il y a quelque chose qu’ils désirent plus que tout, et je pense que, en ce qui concerne Moff Gideon, à la fin, il veut voir l’univers survivre», poursuit Giancarlo Esposito.