Une série «La Belle et la Bête» en préparation pour Disney+

La plateforme Disney+ travaille actuellement sur le développement d’une mini-série musicale dont l’histoire sera centrée sur les personnages de Gaston et le Fou vus dans «La Belle et la Bête».

Pilotée par les créateurs de «Once Upon A Time», Eddy Kitsis et Adam Horowitz, et déclinée en six épisodes, elle verra les comédiens Luke Evans et Josh Gad (qui sera également un des showrunners, ndlr) reprendre leurs rôles respectifs dans l’adaptation cinématographique de 2017, rapporte le site américain The Hollywood Reporter. Le célèbre compositeur Alan Menken fera également son retour dans l’univers de «La Belle et la Bête».

Emma Watson et Dan Stevens, qui incarnaient les personnages principaux du film, ne sont pas attachés au projet. Ils pourraient toutefois faire une apparition furtive en tant qu’invités, l’histoire se déroulant bien avant les événements dépeints dans «La Belle et la Bête», précise le site.

Pour le moment, aucunes informations concernant le nom officiel de la mini-série, la date de tournage, ou de diffusion, n’ont été révélées. «La Belle et la Bête» rejoint la longue liste de films adaptés en séries pour la plateforme de streaming après Star Wars (The Mandalorian), Marvel (Loki, Faucon et le Soldat de l’Hiver) ou encore «Lizzie McGuire» et «Turner & Hooch».