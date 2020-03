Eurovision 2020 : Tout savoir sur Montaigne, la chanteuse qui représente l’Australie

La chanteuse Montaigne, de son vrai nom Jessica Alyssa Cerro, représentera l’Australie lors de la première demi-finale de l’Eurovision, le 12 mai prochain.

La jeune femme de 24 ans, qui a des origines argentines, espagnoles, philippines et françaises, est l’une des artistes les plus en vogue du moment sur la scène indé australienne.

Pour la 65ᵉ édition du concours, qui se tiendra à Rotterdam (Pays-Bas), elle interprètera le titre «Don't Break Me» («Ne me brise pas» en français), qui parle de la rupture amoureuse, et plus particulièrement, du sentiment de frustration que l’on peut ressentir lorsque l’un des deux partenaires fait beaucoup plus d’efforts que l’autre.

Après la sortie de son premier album, en 2016, Montaigne a été sacrée révélation de l'année aux Aria Music Award et a été nominée dans trois autres catégories. En 2019, elle a signé un deuxième album, baptisé «Complex», qui a également rencontré un grand succès.

En 2016, la chanteuse Dami Im a décroché la deuxième place avec sa chanson «Sound of Silence». C’est à ce jour le meilleur résultat du pays.