Loki, nouvelle émission de dating sur M6, Jack Gleeson, les 3 infos TV à retenir

Une actrice de «The Walking Dead» dans la série «Loki» sur Disney+, Jack Gleeson de retour dans une série, une nouvelle émission de dating sur M6, voici les 3 infos TV à retenir.

Cailey Fleming dans la série «Loki» de Disney+

La comédienne Cailey Fleming, que les téléspectateurs connaissent pour son interprétation du personnage de Judith Grimes (la fille de Rick, ndlr) dans «The Walking Dead», sera au générique de la série «Loki» attendue en 2021 sur la plateforme de streaming Disney+. La jeune fille de 12 ans incarnera Sylvie Lushton, la nouvelle enchanteresse dont les pouvoirs lui ont été confiés secrètement par Loki en personne.

Il s’agira de la première apparition dans une fiction en prise de vues réelles de ce personnage de l’univers Marvel. Pilotée par le scénariste de «Rick & Morty», Michael Waldron, la série «Loki» verra Tom Hiddleston reprendre le rôle qu’il a incarné dans les films «Thor» et «Avengers». La première saison sera composée de 6 épisodes.

Jack Gleeson de retour dans une série

Célèbre (et détesté par une partie des fans) pour avoir interprété le rôle de Joffrey Baratheon dans «Game of Thrones», Jack Gleeson s’apprête à faire son retour dans une série télévisée après près de six ans d’absence. L’acteur de 27 ans sera au casting de la sitcom britannique créée par Sara Pascoe, «Out of her mind». Cette comédie promet de réunir à l’écran «des personnages excentriques, de l’animation, et des explications scientifiques» afin d’aborder les thèmes de la déception amoureuse, la famille, et comment y survivre, selon la description faite par la chaîne BBC. Elle comptera six épisodes de 30 minutes pour la saison 1 dont la date de lancement reste inconnue pour le moment.

Jack Gleeson n’avait plus fait d’apparition à la télévision depuis son rôle dans «Game of Thrones» qui avait pris fin en 2014. A l’époque, il avait affirmé sa volonté de prendre ses distances avec le métier d’acteur. «Je joue la comédie depuis mes 8 ans. Et je ne prends plus autant de plaisir qu’avant. Quand une activité devient rémunérée, cela change la relation qu’on peut avoir avec elle. Ce n’est pas que je déteste ça, mais ce n’est plus ce que je veux faire à l’avenir», avait-il déclaré à l’époque.

Une nouvelle émission de dating sur M6

Selon une information du journal Le Parisien, M6 travaille actuellement sur l’adaptation d’une émission britannique baptisée «Five guys a week». Diffusée sur Channel 4 outre-Manche, ce programme de rencontre – qui sera lancé le 10 mars (ce soir) au Royaume-Uni – voit une femme célibataire accueillir cinq prétendants chez elle. Ces derniers ne vivront pas des expériences de rêve en sa compagnie dans un pays lointain, mais partageront son quotidien. C’est-à-dire faire les courses, l’accompagner chez le coiffeur, ou rencontrer ses amis et sa famille. Chaque jour de la semaine, un prétendant sera éliminé, jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un.

Le tournage de la version française serait déjà lancé, et celle-ci pourrait débarquer très prochainement sur M6 en début de soirée.