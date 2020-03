«The Third Day» : HBO dévoile le trailer de la mystérieuse mini-série avec Jude Law

La nouvelle mini-série HBO «The Third Day» vient de dévoiler un trailer qui annonce sa couleur angoissante. Elle sera diffusée dès le 12 mai en exclusivité sur OCS en US+24.

Jude Law («The New Pope») et Naomie Harris («Skyfall») seront les stars de ce drama americano-britannique signé Dennis Kelly («Utopia»).

Divisée en deux parties intitulées «été» et «hiver», la série «The Third Day» est composée de six épisodes et n'est pas sans rappeler l'intrigue de «Wicker Man». Elle commence par l'histoire de Sam (Jude Law), un homme tourmenté par son passé qui visite une île mystérieuse au large des côtes britanniques où vit un groupe d'habitants soucieux de préserver leur terre et leurs «traditions». Dans la seconde partie, une étrangère (Naomie Harris) débarque sur l'île pour chercher des réponses. Ses questions vont déclencher une guerre entre les habitants dont l'issue va sceller son destin.

Marc Munden («Utopia») a réalisé les trois premiers épisodes, tandis que Philippa Lowthorpe («The Crown») les trois suivants. Katherine Waterston («Inherent Vice»), Emily Watson («Chernobyl»), Paddy Considine («The Outsider»), John Dagleish («The Moorside») et Greg Draven complètent le casting.