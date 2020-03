«Dos au mur» : Quand l’argent sale domine la société civile

Avec «Dos au mur», Jeppe Gjervig Gram, co-scénariste de «Borgen», pose un regard acéré sur la réalité du trafic de drogues dans les sociétés modernes et le pouvoir de l’argent sale sur les institutions qui tentent de l’enrayer.

Déclinée en 10 épisodes, et récemment récompensée par trois Danish Robert Awards (l’équivalent des César au Danemark, ndlr), la série se concentre sur l’histoire de trois personnages sans aucun lien, mais dont le chemin va irrémédiablement se croiser au gré des flux du blanchiment d’argent émanant du trafic de drogue à Copenhague. Après deux ans passés en Espagne, Nicky s’est retrouvé à gérer les affaires de Marco, un narcotrafiquant influant dans la capitale du Danemark. En parallèle, il mène de brillante étude de commerce dans un prestigieuse école. Sa double vie se complique quand il apprend que son fils de 5 ans, Milas, qu’il n’a pas vu depuis cinq ans, a été placé en famille d’accueil.

Alf est un policier spécialisé dans la lutte contre le trafic de drogues. Insomniaque, il parvient difficilement à trouver sa place dans la nouvelle unité qu’il vient d’intégrer, notamment en raison de ses désaccords avec son supérieur sur la stratégie à mener pour arrêter les trafiquants. Anna travaille dans une banque depuis des années. Le jour où la promotion qu’elle espérait lui passe sous le nez, sa déception est énorme. Quand son mari lui apprend qu’il est au bord de la faillite, elle décide de mettre ses compétences au service du blanchiment d’argent. Et se révèle particulièrement douée en la matière.

Le pouvoir de l’argent sale



Sombre et intense, tout en s’inscrivant dans la réalité de la société moderne, «Dos au mur» est un polar captivant qui ne se contente pas de montrer les vilains trafiquants d’un côté, et les gentils flics de l’autre. Le propos se veut plus nuancé, et les comédiens - Thomas Hwan, Esben Smed, Maria Rich - se révèlent particulièrement convaincants dans leur interprétation. La série a également le mérite d’interroger la pertinence du combat contre les narcotrafiquants et les moyens que ces derniers déploient pour blanchir l’argent sale.

Et c’est dans l’actualité que le créateur de «Dos au mur» est allé puiser son inspiration. «J'ai été sidéré par l'énorme scandale qui a touché HSBC, l'une des plus grandes banques au monde, accusée en 2012 d'avoir blanchi des milliards de dollars provenant des cartels de la drogue colombiens et mexicains», explique-t-il. «Plus récemment, j'ai commencé à me renseigner sur le rôle des banques au Danemark dans des affaires similaires. Au même moment, la police a mené des investigations dans les établissements bancaires du pays. Finalement, la plus grande banque danoise s'est trouvée mise en cause juste avant la première de Dos au mur au Danemark : c'était fou car la réalité rattrapait la fiction !», poursuit Jeppe Gjervig Gram.

Dos au mur, déjà disponible en streaming sur Arte.tv et dès le 19 mars à 20h55 sur Arte